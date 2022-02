Alberi solidali a Taranto grazie ad Alessandro Gassman

Taranto sarà la prima città ad essere interessata ad una attività di piantumazione di alberi solidali. A rendere possibile tutto ciò l’attore Alessandro Gassman: i proventi del suo libro “Io e i GreenHeroes” saranno devoluti ad attività del genere.

Edizioni Piemme, “Io e i GreenHeroes” è stato scritto dal curatore tarantino Lorenzo Laporta con Roberto Bragalone e il supporto scientifico del Kyoto Club, non è dunque solo un’autobiografia dell’apprezzato attore, ma un diario di impegno civico, un racconto appassionato delle storie di chi non sta a guardare di fronte al climate change , e insieme un invito a darci da fare per restituire un futuro ai figli dei giorni nostri.

A dare la notizia della piantumazione di Taranto è stato il curatore Lorenzo Laporta, che ha spiegato che per l’iniziativa saranno utilizzati i ricavi delle vendite e anche parte dei ricavi dei diritti d’autore. Il tarantino ha dichiarato all’Ansa: “Mi sembra doveroso dare il mio contributo alla terra che vivo tutti i giorni e che ha bisogno di promuovere la sua bellezza. Ad Alessandro ho raccontato di Taranto e lui si è detto entusiasta di partire proprio da qui per le donazioni di questi alberi. Inoltre mi ha espresso la volontà, appena possibile, di essere qui in città“.

“Io e i GreenHeroes”, di cosa parla il libro

Attore e regista italiano tra i più amati, in questo libro Alessandro Gassmann si racconta a cuore aperto, dai giorni dell’infanzia fino ai traguardi del presente. Il cinema respirato in casa fin dalla più tenera età, un padre leggendario, affettuoso e complicato, la vita agreste con la madre, anche lei splendida attrice. E poi gli studi tormentati, con l’abbandono dell’amata facoltà di Agraria, la gioventù negli edonistici anni Ottanta, le amicizie, le passioni e l’amore, l’accademia di recitazione, i primi passi e infine i successi cinematografici.

Ma è la nascita di Leo, suo figlio, a cambiare davvero tutto: diventare genitori allunga gli orizzonti e proietta le responsabilità nel futuro, oltre la propria esistenza. Ed è grazie alla paternità che Gassmann riscopre un filo rosso – anzi, verde – che unisce tutte le tappe della sua vita: la sensibilità ecologica, che diviene presa di coscienza della crisi climatica e impegno per contrastarla. Nasce così l’idea di incontrare e raccontare i veri eroi del nostro tempo, coloro che, spesso nell’ombra, stanno inventando un modo virtuoso di coniugare economia e ambiente. Sono i GreenHeroes, uomini e donne coraggiosi che dimostrano come sia possibile creare valore e lavoro anche prendendosi cura del posto in cui si vive, investendo nel futuro anziché rimandare la resa dei conti con il pianeta.