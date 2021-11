Agriturismi in Puglia, relax e contatto con la natura

Perdersi nella natura pugliese è una delle azioni preferite dai turisti che ogni anno decidono di trascorrere le loro vacanze in Puglia. La possibilità di spaziare tra mare, montagna, pianura e storia affascina e conquista chiunque sia mai stato nel Tacco d’Italia. Negli ultimi anni, a fianco delle classiche strutture ricettive, gli operatori turistici sono stati in grado di far rinascere antichi casolari in campagna, aggiungendoci servizi come piscina, spa, fattoria e tanto altro: gli agriturismi.

Grazie a questa intuizione geniale, negli ultimi anni anche le zone più rurali sono state interessate da un copioso turismo il cui successo è fondato sui valori e sulla genuinità della tradizione contadina e dei suoi prodotti culinari.

Il recupero delle vecchie masserie, dunque, ha portato a un nuovo tipo di turismo esperienziale, adatto a qualsiasi tipo di età, e in cui divertirsi e al tempo stesso rilassarsi, magari circondati dai preziosi ulivi della campagna pugliese.

Puglia, terra dei migliori agriturismi

In poco meno di 30 anni, dunque, la Puglia si è specializzata sull’accoglienza negli agriturismi: basti pensare che oggi in regione sono presenti all’incirca 700 di queste strutture, che quotidianamente e in ogni stagione dell’anno tutelano le caratteristiche paesaggistiche e sostengono le produzioni tipiche, spesso a km0, permettendo anche di riscoprire alcune tradizioni enogastronomiche locali.

Perché, allora, scegliere di trascorrere una vacanza in uno dei tanti agriturismi pugliesi? La risposta al quesito è molto semplice: a chi non piacerebbe svegliarsi circondati dalla natura cullati dal canto degli uccellini e accolti da una colazione casereccia che prevede cornetti, pane caldo e marmellata preparata in casa?

Niente di spettacolare o teatralizzato, la bellezza degli agriturismi pugliesi risiede proprio nella semplicità della campagna e dei suoi ritmi lenti in cui la natura fa da padrone. Provare per credere.