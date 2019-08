Nessun calo, come precedentemente annunciato, per la Puglia nell’estate 2019: solamente nella settimana di Ferragosto, infatti, in regione sono arrivati un numero molto grande di vacanzieri.

Oltre 77mila persone, infatti, sono arrivate nei quattro giorni a cavallo del Ferragosto nell’aeroporto di Bari. Questi sono i dati forniti da Aeroporti di Puglia, che confermano come la regione sia ancora ritenuta una tra le mete preferite dagli italiani. Il traffico passeggeri, inoltre, è aumentato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso del 12,9%.

In aumento i passeggeri internazionali

A prediligere la Puglia sono non solo i turisti italiani ma anche quelli europei, che hanno fatto registrare un aumento del 22,3% dei voli internazionali, mentre quelli nazionali si sono fermati a un +4,3%.

Complici di questo exploit sono stati sicuramente anche i numerosi collegamenti tra l’aeroporto di Bari e quelli dei principali scali europei: quotidianamente, o comunque con una frequenza settimanale verso la Germania, il Regno Unito, la Svizzera, la Spagna e anche la Russia. Il vice presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha inoltre sostenuto che i risultati positivi sono frutto anche dell’azione commerciale che ha visto un’ottima sinergia lavorativa tra gli scali pugliesi e la Regione.

Bari, oltre ad essere il punto di arrivo è anche considerata una delle destinazioni che rappresentano una scoperta per tutti coloro che sono alla ricerca di nuovi luoghi e perché la Puglia sia riconosciuta come brand turistico di livello internazionale.

Non solo aeroporto

I turisti che decidono di visitare la Puglia, tuttavia, non provengono esclusivamente dall’aeroporto.

Assolutamente positivo è stato anche il commento dell’agente della compagnia Ventouris Ferries: il trend in aumento è confermato anche nel settore dei traghetti.