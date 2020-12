“Adotta un nonnino” a Ruvo campagna di sostegno per i cani anziani

“Adotta un nonnino” è la campagna di affido e sostegno per i cani anziani al momento ospitati nel del canile di Ruvo di Puglia. L’obiettivo di questa iniziativa, ideata dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane per tutelare e aiutare i cani più anziani e meno fortunati che vivono all’interno del rifugio della cittadina pugliese.

“Adottare un cane – scrivono i promotori – è una scelta importante e decidere di accogliere in casa i più anziani in questo momento in cui il freddo mette a dura prova la loro salute è la scelta che invita a fare l’associazione che gestisce il canile di Ruvo; una scelta che può fare la differenza nella vita di chi adotta e di chi viene accolto in casa“.

Grazie all’aiuto del gruppo di volontari che gravitano intorno al canile, adotta un nonnino ha coinvolto alcuni esercenti del paese: con una donazione minima di 20 euro, infatti, è possibile ricevere e regalare la cartolina pensata appositamente per l’iniziativa. Il ricavato servirà ad acquistare cucce coibentate per tenere al caldo i cani meno fortunati che vivono all’interno del canile.

Per sostenere la campagna “Adotta un nonnino” è, quindi, possibile oltre all’adozione donare una quota utile a sostenere le spese per la cura dei cani anziani con un bonifico o recandosi negli esercizi commerciali che hanno accolto l’iniziativa.

“Adotta un nonnino”, dettagli per sostenere la campagna

Donazione on line: è possibile donare attraverso un bonifico destinato all’IbanIT56D0311141651000000020361 intestato a Lega Nazionale per la difesa del cane Sez. Ruvo inserendo come causale ‘adotta un nonnino’. Con una donazione di minimo 20 euro si potrà ricevere la cartolina personalizzata della campagna Adotta un nonnino.

Adozioni

Per l’inverno: a chi decide di adottare un cane anziano per il periodo invernale sono garantite spese veterinarie e alimentari da parte della sezione di Ruvo della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

Per la vita: per chi decide di adottare un cane anziano in pianta stabile ricordiamo che il rifugio di Ruvo aderisce all’iniziativa Adotta un nonno promosso dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane e Prolife Pet. A partire dal 6 dicembre 2020, sino al 6 gennaio 2021 per ogni cane dai 10 anni in su, adottato dal rifugio di Ruvo, Prolife Pet mette a disposizione una fornitura di cibo gratuita per un anno.

L’affido temporaneo o in pianta stabile è sempre sottoposto ad attenta valutazione da parte dell’educatrice cinofila che collabora con la struttura e della responsabile del canile.