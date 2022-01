5mila euro per vivere in Puglia: l’iniziativa di Roseto Valfortore

Il piccolo Comune di Roseto Valfortore, incantevole borgo di meno di mille abitanti dei Monti Dauni, offre un contributo economico di 5mila euro a chiunque decida di trasferirsi lì.

L’iniziativa, possibile grazie a un finanziamento ricevuto dal ministero dell’Interno destinato alle arre interne marginali, prevede contributi straordinari a favore di nuove attività commerciali, artigianali e agricole pronte ad aprire in paese o a chiunque trasferisca la propria residenza e dimora abituale nel borgo di Roseto Valfortore.

Come precisato dal Comune stesso, l’obiettivo è quello di agevolare l’insediamento e la permanenza di nuove attività servendosi di un contributo economico una tantum e a fondo perduto, al fine di far fronte a una situazione di rischio critico di rarefazione dell’offerta commerciale. Ma non solo: a quest’ultima si aggiunge anche l’incentivo ad aumentare il flusso migratorio per contrastare così la diminuzione della popolazione.

Ad avere la priorità, come sottolineato, saranno i rosetani emigrati. L’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi straordinari a favore di nuove attività commerciali, artigianali e agricole è consultabile qui. Per compilare la domanda qui. Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi straordinari a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nel comune di Roseto Valfortore qui: Per compilare la domanda qui.

Roseto Valfortore tra i “Borghi più belli d’Italia”

Inserita all’interno dei Borghi più Belli d’Italia, Roseto Valfortore è particolarmente caratteristica grazie alla presenza dei Mulini d’acqua e delle possibili escursioni naturalistiche che possono essere effettuate nei boschi e lungo il fiume Fortore. L’interessante borgo presenta uno dei primi mulini ad acqua, appartenente al 1338, splendido esempio di architettura rurale di cui alcuni sono ancora funzionanti.

Scopri di più su: Borghi più belli d’Italia, quali sono i 13 di Puglia

Ad apprezzare le sue bellezze, nell’estate 2021, l’arrivo di Alessia Marcuzzi, lì in vacanza in quanto paese originario di sua nonna materna.

Scopri di più su: Alessia Marcuzzi a Roseto Valfortore: vacanze sui Monti Dauni

Foto: borghipiubelliditalia.it