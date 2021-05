Marina di Pulsano, 3 tra le spiagge più belle da visitare

Le acque azzurre e cristalline dello Ionio lambiscono numerose coste di Puglia, contribuendo a donare alle spiagge della regione un quid maggiore rispetto ad altre. Tra le tante zone del Salento ionico, una meta sicuramente apprezzata è quella di Marina di Pulsano.

La sua costa, che si affaccia sul Golfo di Taranto con una litoranea lunga circa 8 chilometri, nasconde al suo interno meravigliose spiagge o calette di sabbia soffice, spesso destinazione ideale per le famiglie che scelgono di trascorrere le proprie vacanze estive a Marina di Pulsano grazie ai fondali bassi che permettono di tuffarsi in totale sicurezza.

Spiaggia di Montedarena

Tra le spiagge che devono essere assolutamente visitate vi è quella di Montedarena. La sabbia bianca contribuisce a donare un valore aggiunto a questo litorale: le acque limpide, inoltre, incorniciano il tutto al meglio rendendo un semplice bagno un’esperienza piacevole ma la tempo stesso sempre nuova.

Il golfo dall’acqua pulita è preso di mira durante tutti i giorni dell’estate, motivo per il quale è consigliabile recarsi lì di prima mattina. La spiaggia libera, inoltre, è fornita di tutti i principali comfort, tra i cui servizi spiccano principalmente la presenza della passerella dei disabili.

Lido Silvana

Un’altra meta imperdibile, sempre in località di Marina di Pulsano, è la zona di Lido Silvana, sulla costa orientale del Golfo di Taranto. Anche questo litorale ha il merito di essere caratterizzato da una soffice sabbia bianca, caratterizzata da una forma di semicerchio, ricoperto dalla macchia mediterranea.

I bassi fondali sono ideali per andare incontro alle esigenze di tutti, motivo per il quale anche questa meraviglia è molto frequentata.

Baia del Pescatore

La Baia del Pescatore è una vera e propria chicca che si trova nella baia di Luogovivo. La sua insenatura presenta delle caratteristiche molto suggestive. Oltre alla costiera a forma di semicerchio, questa spiaggia viene utilizzata come sbarco e approdo dei pescatori che rientrano dalla pesca.

Tutte le altre spiagge

Marina di Pulsano, però, non presenta solo queste tre meraviglie. Nei suoi otto chilometri di costa, infatti, sono presenti tantissime altre calette, baie e spiagge che consentono di trascorrere una giornata o una vacanza in un paesaggio quasi caraibico.

La Fontana, Le Canne, Ospedale Capparrone (o Villa Verde), Pezzarossa, Serrone e Lido Checca sono solamente altre particolarità oltre a quelle elencate. In tutte queste spiagge, si potranno trovare degli angoli di paradiso incontaminati e curati in ogni dettaglio.

Come arrivare a Marina di Pulsano

Arrivare a Marina di Pulsano è molto semplice.

Per chi viaggia in autostrada basterà percorrere la A14 Adriatica Bologna-Taranto o la A16 Napoli-Taranto, uscire a Taranto e seguire le indicazioni per San Giorgio fino allo svincolo per Pulsano.