Zucca in Puglia, tra mille varietà e altrettante, gustose ricette

Con l’arrivo delle stagioni fredde le campagne della Puglia si riempiono di colori accesi e affascinanti, capaci non solo di ammaliare con la loro varietà e brillantezza ma anche di far venire l’acquolina in bocca a chiunque, poiché rappresentano un momento attesissimo per le cucine pugliesi, quello in cui le colture più particolare tornano a maturazione arricchendo le tavole di tutto il territorio. Composta per buona parte della sua estensione, dal Tavoliere al Salento, di campi coltivabili, stretta tra boschi selvatici e riserve naturali, la Puglia offre un panorama enogastronomico che nel periodo autunnale torna a fiorire, tra i prodotti del momento spicca la dolcissima zucca, presente con una lunga lista di varietà.

Le mille varietà pugliesi

La zucca può essere classificata seguendo diversi principi, tra cui la lunghezza, il diametro, il colore, le striature, la forma. È possibile coltivare con facilità, in Puglia, non soltanto il celebre ortaggio a frutto reso famoso dalla celebrazione di Halloween, ma anche i suoi parenti più particolari e sorprendenti. La diversità nel territorio è davvero vasta, ed è sempre bene chiedere al rivenditore come consiglia di consumare ognuno di questi prodotti poiché la differenza spesso non si limita al mondo dell’estetica. Davvero peculiare è la zucca genuisa, diffusa in particolare lungo l’entroterra salentino durante il Ventesimo secolo e riconosciuta per le sue forme particolari, allungate, ricurve e irregolari, riconoscibilissima in ogni circostanza per la sua unicità. Sicuramente più diffuse sono la classica cucurbita maxima, la tradizionale zucca ovoidale e bombata dalle tinte arancioni come è universalmente riconosciuta, o la zucca verde, esternamente molto simile a un’imponente zucchina ma internamente identica alle sue sorelle.

Le ricette

In Puglia la zucca è sempre stata sfruttata con inventiva e creatività, grazie a ricette che puntavano ad esaltarne il gusto con peculiare passione. Utilizzarne i fiori per creare dei gustosi antipasti a base di frittelle è sempre un modo delizioso per aprire i pasti, mentre mescolarla a un impasto per dare vita a del pane alla zucca si dimostra sempre una via gustosa per accompagnare ogni primo e secondo con fantasia. I più golosi potranno darsi da fare e creare una dolcissima marmellata alla zucca, modo migliore per chiudere ogni pranzo in famiglia.