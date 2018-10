Xylella rimborsi: un milione di euro per gli olivicoltori danneggiati

Arriva una vera e propria boccata d’ossigeno per gli agricoltori danneggiati negli scorsi anni dalla Xylella, un batterio che nel corso degli ultimi anni ha messo in ginocchio gli olivicoltori pugliesi. L’Ufficio agricoltura del comune di Lecce ha infatti iniziato a liquidare i primi rimborsi per tutti coloro che sono stati colpiti dal batterio sulle loro coltivazioni. Il comune, in particolare con l’ufficio agricoltura, ha liquidato in favore degli imprenditori agricoli che operano nel territorio del capoluogo, erogando i primi rimborsi per i danni subiti a causa dell’infestazione del batterio killer.

Le aziende agricole leccesi

Una prima risposta concreta sul fronte del ristoro delle aziende agricole leccesi, che potrebbe rappresentare un importante primo input per gli stessi agricoltori: partendo dai rimborsi è infatti possibile effettuare il rilancio costruttivo e l’ulteriore sviluppo delle aziende così duramente colpite dalla fitopatia.

I contributi

I contributi erogati si riferiscono nello specifico al periodo compreso tra il primo gennaio del 2014 ed il 30 giugno del 2015. Destinatarie dei sostegni pubblici sono ben 37 aziende agricole cittadine alle quali saranno trasferiti ben 894.216,68 euro che in seguito verranno integrati con altri 252.738,62 euro, per un totale di 1.146.955,61 euro ovvero il totale delle provvidenze ammesse sulla base delle stesse richieste presentate dalle aziende.

I danni della Xylella

I danni causati dalla Xylella fastidiosa sono stati riconosciuti con il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e forestali n. 15.452 del 21 luglio del 2015, così le somme relative alle provvidenze sono state assegnate al comune di Lecce dalla Regione Puglia con determina n. 34 a cura del dirigente del settore Agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 102 del 2004.