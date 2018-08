Vip in Puglia: tutte le celebrità in vacanza nella terra degli ulivi

La Puglia si conferma anche quest’anno la regione prediletta dai vip per trascorrere le loro vacanze tra un tuffo in mare e un giro sui loro yacht privati. Da anni ormai la Puglia, baciata dal sole, è anche invasa da illustri personalità che trovano nella terra del sud il luogo perfetto per il relax estivo, divenendo così non solo terra dai paesaggi suggestivi, ma anche dai passaggi misteriosi.

Che siano appartamenti, ville sul mare o hotel di lusso, poco importa. Al fascino della Puglia, ma soprattutto del Salento, non si resiste. A confermarlo, le celebrità nostrane e internazionali, tra cui molti divi di Hollywood, che in poco tempo hanno reso la Puglia la regione più “cool” d’Italia o forse del mondo. Dall’uomo dei record in fatto di musica, Vasco Rossi, passando per l’attesissimo arrivo del presidente francese Emmanuel Macron: ecco tutti i vip che hanno soggiornato e soggiorneranno in Puglia.

Vip in Puglia

Tra gli ultimi super vip avvistati nella terra degli ulivi ricordiamo la chiacchieratissima Naomi Campbel, atterrata a Bari lo scorso luglio. Ancora mistero intorno al suo arrivo in Puglia. Più recenti, invece, sono stati gli avvistamenti di Vasco Rossi e Bono Vox. Le due rockstar, immediatamente riconosciute dai loro fans, hanno mandato in delirio il popolo del web tra hashtag e selfie.

Il cantante modenese, documentando la sua presenza in Puglia sui social, avrebbe trascorso le sue vacanze a Castellaneta Marina, mentre il front man degli U2 sarebbe stato visto a bordo del suo yacht privato, a ridosso del porto di Gallipoli, in compagnia della moglie e di un gruppo di amici.

Anche Madonna ha attraversato i mari salentini a bordo della sua imbarcazione di lusso. La regina del pop, infatti, sarebbe stata vista nei pressi di Otranto, mentre l’attore hollywoodiano Richard Gere avrebbe girato la Valle d’Itria per motivi lavorativi. Porto Cesareo è stata, invece, la meta scelta dalle showgirls Belen Rodriguez e Valeria Marini.

Ad essersi innamorata degli ulivi pugliesi anche la campionessa di tennis Maria Sharapova che, in occasione di un matrimonio nella lussuosa località di Borgo Egnazia, non si è sottratta alla mania da selfie che in poche ore hanno fatto il giro di Instagram.

E poi ancora Meryl Streep e Gérard Depardieu che hanno deciso di mettere radici in Salento; la prima acquistando una villa a Tricase e il secondo una casa nel cuore della barocca Lecce. Ad acquistare piccoli angoli di paradiso, questa volta nell’entroterra salentino, anche l’italiano Tiziano Ferro. Attesi, infine, gli arrivi di Tom Hanks e di Emmanuel Macron. Il presidente francese sarebbe in Puglia per la prima volta, ma è ancora top secret la sua destinazione.