Via Sparano cambia look, WiFi e rete elettrica: al termine i lavori a Bari

Grandi novità in via Sparano, a Bari. Stanno volgendo al termine i lavori che da più di un anno hanno impegnato quotidianamente l’Amministrazione comunale e gli operai per restituire a cittadini e turisti una via Sparano più smart. In totale circa 800 metri percorribili, circondati da nuove panchine pensate per la socializzazione, nuove illuminazioni e molte altre novità

La città è in fermento per la conclusione dei tanto attesi lavori. L’inizio delle operazioni di intervento sulla via dello shopping di Bari, infatti, risale a gennaio del 2017. La fine degli interventi è prevista per novembre 2018, anche se qualcosa potrebbe farla slittare a dicembre. Per ora la cantieristica è ferma nell’ultimi tratto interessato: l’incrocio con via Crisanzio.

La nuova via Sparano

Via Sparano cambia look, pronta ad essere paragonata alle strade più smart d’Europa, si prepara ad essere accolta dai suoi pedoni. Nel pieno centro della città, via Sparano, bigliettino da visita della città pugliese, conduce dritti verso la zona vecchia, accompagnando in un percorso tra luci e negozi i visitatori.

Tante le novità che a breve vedranno la luce. Si parte con l’introduzione della rete Wi-Fi e l’installazione di circa 40 telecamere di video sorveglianza dall’altissima risoluzione. Queste, infatti, verrebbero impiegate anche per la ripresa di eventi che saranno ospitati in via Sparano. Per questo è stata progettata anche una cabina elettrica che fornisca lungo gli 800 metri di percorso energia elettrica necessaria in molte situazioni.

Via i marciapiedi rialzati. I lavori hanno livellato il manto stradale in modo da rendere più facile la percorrenza della strada per i disabili. Grande attenzione per i pedoni: l’Amministrazione comunale disporrà la riduzione di velocità dei veicoli che transitano lungo le traverse di via Sparano a 20 km orari. Pronte anche le fioriere, in cui verranno piantati gli alberi che coloreranno di verde la via, e le nuove sedute. Le panchine sono state pensate per creare maggiore socialità tra i passanti che potranno chiacchierare seduti accanto e non più intorno alle fioriere presenti prima.