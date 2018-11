Umberto Veronesi, tra i premiati due medici baresi del San Paolo

Dei venti medici che ogni anno hanno modo di conseguire il premio Umberto Veronesi, in questo 2018 due sono baresi, di servizio presso la struttura San Paolo della città di Bari, premiati per la loro riconosciuta e condivisa umanità ed empatia. Si tratta di Antonio Cusmai, dirigente del dipartimento di Oncologia della struttura sanitaria, e Angela Vestito, appartenente all’Unità operativa complessa di Radiodiagnostica – Senologia, sempre dello stesso istituto, appena premiati a Milano per l’alta qualità del loro operato e in particolar modo per la loro abilità dimostrata nella cura del paziente in qualità di essere umano.

Il Riconoscimento Umberto Veronesi

Il Riconoscimento Umberto Veronesi al Laudato Medico è un titolo promosso per il secondo anno consecutivo dall’associazione Europa Donna Italia, nato per sottolineare l’importanza del trattamento umano, caloroso e rispettoso, nel rapporto medico-paziente, in particolar modo nella cura delle donne affette da tumore al seno. Con questo premio si intende preservare l’importanza sottolineata dal medico Umberto Veronesi sul rapporto umano sin dagli albori della sua carriera, dando vita a un modo semplice e diretto per ringraziare tutti i medici virtuosi operanti nel campo del tumore al seno e nei centri di senologia multidisciplinari che hanno dimostrato, nel corso dell’anno, una particolare empatia, umanità e vicinanza a tutti i loro pazienti. Sono cinque i dottori premiati per ogni categoria, ovvero chirurgia, oncologia, radiologia, radioterapia, per un totale di venti in tutta Italia, e i vincitori sono coloro che hanno avuto modo di ricevere il maggior numero di segnalazioni dalle varie pazienti per diversi fattori attraverso il web. Gli organizzatori hanno passato a setaccio oltre seimila votazioni, raccolte complessivamente attraverso i vari sistemi telematici online,giungendo a premiare il dirigente di Oncologia Antonio Cusmai e l’esperta di Radiodiagnostica Angela Vestito.

Umanità ed empatia

Il riconoscimento Umberto Veronesi corrisponde a un grande onore, poiché premia l’impegno profuso dai vari professionisti nei loro specifici trattamenti e nell’attenzione posta al paziente. Chiunque vada dai suddetti per ragioni sanitarie ha modo di sapere sin da principio che si sta rivolgendo a uno specialista la cui umanità ed empatia è stata universalmente riconosciuta.