Turismo in Puglia crescita del 10%: la Regione a lavoro per il futuro

Anno più che positivo per il turismo della Puglia in cui aumenta del 10% il numero dei turisti che arrivano in regione e del 7% il numero dei pernottamenti, solo nel primo semestre del 2018. Sono questi i dati forniti dall’istituto di ricerca Demoskopika. Ed è sulla scorta di questi dati che l’Osservatorio di Pugliamozione stima, nello stesso periodo di riferimento, un incremento significativo dell’arrivo in Puglia di turisti stranieri: si tratta del 10% che si confronta con il 7% in più della domanda estera durante lo scorso anno.

Si stima, allora, un tasso di internazionalizzazione (rapporto tra turisti stranieri sul totale dei turisti) pari al 27% circa nei primi sei mesi del 2018. Rivelati, inoltre, i paesi esteri che più degli altri amano la Puglia, in particolare il Salento, ma non solo. A prediligere la terra degli ulivi secolari e del mare sono i Paesi Bassi, la Polonia, la Francia, la Spagna e gli Stati Uniti.

Dati in crescita

È così che Demoskopika, dati alla mano, assegna alla Puglia il podio delle destinazioni con una permanenza superiore alla media nazionale: si tratta di 3,37 notti di pernottamento per cliente in Italia contro le 3,84 notti solo nella Puglia. La regione si confronta, allora, solo con l’Abruzzo (3,86) e con la Campania (3,56), mentre è netto il distacco con Veneto ed Emilia Romagna (3,55).

Si prospetta ancora una netta crescita per la Puglia, rivela Demoskopika. L’istituto di ricerca, infatti, ipotizza un aumento degli arrivi pari al 2,7% e delle presenze totali, che salirebbero di 1,6 punti percentuali.

La regione lavora per il futuro

Insomma, un incremento turistico che non riguarda più solo il periodo estivo, con la presa d’assalto della zona salentina, ma anche quello invernale e primaverile. È proprio in riferimento a questi periodi che la Regione Puglia intende lavorare tramite il bando Puglia 365 di Pugliapromozione. Il bando, infatti, stanzierebbe ben 1.600.000 euro da investire sull’intero territorio regionale.

Il progetto “Puglia 365” è rivolto ad incrementare l’offerta artistica, culturale ed enogastronomica della Puglia, lavorando ad un miglioramento di alcuni settori di punta: cultura, enogastronomia, turismo sportivo, settore congressuale e wedding.