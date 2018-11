Stai Sereno! Stay Calm, al ciak la pellicola girata in Salento

Il Salento sarà il palcoscenico per la neonata fatica del regista Davide Dapporto, già abituato a calcare le scene della RAI, che si prepara a stupire il suo pubblico con la sua nuova pellicola dal titolo Stai Sereno! Stay Calm, una storia che sarà facilmente classificabile nel mondo della black comedy le cui presentazioni sono già avvenute presso il Castello Aragonese di Otranto. Il film sarà girato interamente in inglese e vedrà una distribuzione a livello mondiale da parte della Multicom, mentre i fondi per le riprese verranno dalla Apulia Film Commision.

Stai Sereno! Stay Calm

I cento minuti che comporranno Stai Sereno! Stay calm vedranno sullo sfondo i comuni di Otranto e Nardò, con i loro vari muretti a secco e il mare azzurro, che faranno da teatro per una serie di intrighi legati a una particolare campagna elettorale che terrà i vari spettatori con il fiato sospeso fino al colpo di scena finale. Tra i protagonisti figura una guest star, lo statunitense Billy Zane che già ottenne gli onori del pubblico interpretando l’antagonista in Titanic, lo storico colossal del 1997 diretto da James Cameron che lanciò Leonardo di Caprio verso il successo. Prima del celebre film Billy Zane era già stato il personaggio principale de Ore 10: calma piatta del 1989, durante il quale interpretava il ruolo di un sociopatico che rapisce una coppia, impersonata dagli attori Nicole Kidmane e Sam Neill, a bordo della loro barca. È possibile annoverare, tra gli altri ruoli, quello del protagonista in The Phantom e la parte dell’amico di Biff nei primi due Ritorno al Futuro di Robert Zemeckis. È stato scelto un cast eccezionale per Stai Sereno! Stay Calm, difatti, di fianco a Billy Zane, saranno presenti sul set una serie di attori di primo piano, come la bellissima Samantha Capitoni, Francesco Meoni e Corrado Fortuna.

La puglia come un palcoscenico

Stay Sereno! Stay Calm si preannuncia irriverente e ricco di sorprese, capace di tenere incollati davanti allo schermo per tutta la sua durata. È solo questione di tempo prima che terminino le riprese e si passi alla distribuzione, con la Puglia a far da co-protagonista con un cast stellare.