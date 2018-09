Servizio civile: sei volontari come guida nell’Università di Foggia

È stata approvata negli scorsi giorni la graduatoria dei progetti relativi al Servizio Civile, con la quale 1331 giovani pugliesi, tra i 18 ed i 29 anni (non ancora compiuti tra il 2018 e il 2019), potranno prestare servizio di volontariato presso le strutture che ne hanno già fatto richiesta e che sono state ritenute idonee. Sono in totale 236 i progetti che gli enti iscritti all’albo pugliese del Servizio Civile e che si realizzeranno su tutto il territorio regionale, sia nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria che della protezione civile, dell’ambiente, del patrimonio artistico e culturale, dell’educazione e della promozione culturale.

Servizio Civile

Tra tutti i progetti sono stati approvati anche quelli presentati dalla provincia di Foggia. La proposta avanzata prevede la selezione di 6 volontari del Servizio Civile da impegnare nelle biblioteche dislocate in vari dipartimenti dell’Ateneo. Lo scopo del progetto è supportare il processo di internazionalizzazione dell’Università di Foggia, da anni impegnata nella promozione di scambi sia didattici che scientifici sia con Paesi Europei che extra Europei.

I volontari

I volontari che rientreranno in Welcome to your library avranno l’opportunità di interfacciarsi con gli utenti stranieri ed in particolare con gli studenti Erasmus dell’Università di Foggia, oltre a supportare il personale delle biblioteche nei servizi specialistici rivolti proprio alla suddetta tipologia di utenza. In fase di selezione dei volontari si richiederà la capacità di dialogare in maniera fluente in almeno una lingua straniera, preferibilmente in inglese, ma anche in francese e in spagnolo.

Questa novità permetterà all’Università di Foggia di migliorare i suoi servizi mettendo a disposizione di chi frequenta le biblioteche dell’Ateneo un’assistenza maggiore ed un servizio dedicato non solo a studenti Erasmus ma anche a chi cerca riviste di settore, pubblicazioni scientifiche, libri ed altro materiale didattico nel patrimonio bibliotecario dell’Università di Foggia.