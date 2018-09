Ryanair a Bari cerca personale di volo: le selezioni

Ryanair, una delle compagnie di volo più famose al mondo, arriva in Puglia per dare il via alle selezioni per il reclutamento di assistenti di volo. Le selezioni per il personale di bordo, in collaborazione con Crewlink, avranno luogo su tutto il territorio nazionale, dal Piemonte alla Sicilia, e dureranno sino al 19 ottobre.

Sono i “Cabin Crew Day”, i giorni che saranno dedicati alle procedure di selezione. La data pugliese è fissata per il 5 ottobre, nella città di Bari. Basterà compilare il forum di assunzioni presente sul sito web di Crewlink per potersi presentare alle selezioni di Bari ed aspirare ad essere assunti in Ryanair.

Requisiti e condizioni

Sarà necessario rispettare una serie di requisiti per potersi candidare alle procedure di selezione. Partiamo da quelli fisici: l’altezza richiesta varia, in proporzione al peso, da 1,57 m a 1,88 m ed è necessario saper nuotare per almeno 25 metri, in maniera totalmente autonoma e senza nessun tipo di aiuto. Per poter accedere alla selezione, inoltre, sarà indispensabile avere il passaporto europeo e conoscere perfettamente la lingua inglese. Da ciò, la richiesta di spiccate capacità relazionali per poter instaurare relazioni con il pubblico o meglio con i passeggeri.

Superata la selezione, Ryanair, in collaborazione con Crewlink, offre un corso gratuito di formazione del personale di volo della durata di sei settimane. I tirocinanti saranno indennizzati con una paga di 28 euro giornalieri. L’assunzione nel personale della compagnia aerea sarà, allora, subordinato al superamento del corso, all’esito del quale verrà riconosciuto un premio di 750 euro.

Indispensabile la flessibilità lavorativa. La compagnia di volo, infatti, propone un contratto, di durata biennale, basato su turni di 5 giorni lavorativi e 3 liberi. Il rapporto lavorativo, così instaurato, potrà rinnovarsi oppure trasformarsi in un contratto a tempo indeterminato. Ryanair, inoltre, offre nelle condizioni contrattuali il diritto a percepire un premio di produttività annuo di 1800 euro e di agevolazioni e sconti sulle tratte percorse dalla compagnia.