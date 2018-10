Torna la ruota panoramica a Bari dopo il successo dello scorso anno

Nella città metropolitana di Bari, in uno dei periodi più belli ed affascinanti dell’anno torna la ruota panoramica. La decisione di tornare sul lungomare del capoluogo pugliese con questa speciale attrazione che consente di godere di uno splendido panorama, è giunta dopo il successo dello scorso anno. L’annuncio è stato fatto già negli scorsi giorni dall’assessora Carla Palone. La ruota andrà a sostituire l’attuale torre panoramica presente nel piazzale con l’affaccio sul lungomare.

L’attrazione

Così la tanto amata attrazione tornerà a Bari per far divertire nuovamente turisti e cittadini, con il brivido dell’altezza e la bellezza del panorama tutto intorno. L’annuncio è stato fatto nel corso di una trasmissione dall’assessore al Commercio del comune di Bari, Carla Palone. Come spiegato, la torre presente al momento dovrebbe essere smontata a breve, per procedere con l’impianto e l’installazione della ruota. Si prevede già che l’attrazione resti in città fino alla prossima estate 2019.

Il successo

Si auspica un successo come quello dello scorso anno che portò la ruota a restare in città per diversi mesi. Il comune di Bari è infatti all’opera per trovare un accordo con il gestore del servizio, per lavorare ad un eventuale prolungamento del periodo di presenza della ruota in città che vada magari sino alla festività di San Nicola di Bari, come già avvenuto in precedenza con la prima attrazione. La torre panoramica dovrebbe terminare la sua attività il prossimo 26 ottobre, quando lascerà il capoluogo pugliese per andare alla volta della città di Pesaro. La ruota prenderà così il posto della torre, consentendo con la sua struttura del peso di 300 tonnellate e con le 28 cabine, ognuna in grado di ospitare sei persone, per un totale capienza di 168 posti, di guardare ed ammirare la città da 55 metri di altezza.

La ruota ancora una volta sarà una delle più grandi presenti in Europa, con le gondole-cabine, illuminate a led, come tutta la parte centrale della circonferenza della ruota.