Riccardo Scamarcio sul set cinematografico a Bari per Il ladro di giorni

Partiranno domani le riprese del film con Riccardo Scamarcio nella città metropolitana di Bari, Il ladro di giorni. Dal 3 al 6 ottobre il capoluogo sarà interessato dal set, mentre contemporaneamente, nella città di Taranto, si stanno svolgendo le riprese per l’action movie di Netflix Six Underground. Il comune di Bari ha così diffuso un comunicato con il quale rende note le disposizioni, le chiusure e le limitazioni al traffico automobilistico per consentire l’allestimento del set e le stesse riprese del film Il ladro di giorni.

Il lungometraggio

Il lungometraggio sarà girato in parte a Bari su stessa richiesta della casa cinematografica bronx Film, con la direzione di Guido Lombardi e la partecipazione dell’attore pugliese Riccardo Scamarcio. Da domani 3 ottobre, a partire dalle 13:00 sino alle 6:00 del 6 ottobre 2018 e fino al termine delle esigenze di ripresa, il comune ha istituito il divieto di sosta e circolazione su alcune strade che riguardano principalmente la zona di piazza Diaz. In particolare sarà interessato il lato sinistro del tratto compreso tra via Goffredo di Crollalanza ed il piazzale Giannella, ambo i lati della carreggiata compresa tra il prolungamento di via Goffredo di Crollalanza e via Giandomenico Petroni, via Goffredo di Crollalanza ambo i lati, nel tratto compreso tra via De Romita e piazza A. Diaz.

Il ladro di giorni

Il film Il ladro di giorni narra la storia di Salvo, interpretato da Augusto Zazzaro che ha soli cinque anni quando suo padre Vincenzo, interpretato da Riccardo Scamarcio, scompare trascinato via da due carabinieri. Qualche anno dopo, uscito di prigione, Vincenzo torna da suo figlio, nel frattempo andato a vivere in Trentino dagli zii. A fine agosto infatti le riprese del film si sono tenute proprio in Trentino. Il regista è già vincitore nel 2011 del Leone del futuro – Premio Venezia opera prima Luigi De Laurentiis, con Là-bas-Educazione criminale. Per questa nuova produzione ci si aspetta grandi cose, con un cast eccezionale che vede Riccardo Scamarcio nel ruolo di protagonista, Massimo Popolizio ed il piccolo Augusto Zazzaro al suo debutto per un lungometraggio. Il film scritto da Guido Lombardi, Luca De Benedittis e Marco Gianfreda è l’adattamento di una sceneggiatura che nel 2007 ha ricevuto il Premio Solinas – Storie per il cinema.