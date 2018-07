Puglia, record dei 100 e lode per la maturità 2018 in regione

Una Puglia da 100 e lode quella di questo 2018, con il massimo dei voti conferito ad oltre mille studenti su tutta la regione. Insomma gli insegnanti e gli studenti del Tacco d’Italia possono essere molto fieri del risultato raggiunto a conclusione dell’anno scolastico 2017/18, un vero e proprio record che va a superare i dati dello scorso anno, con la nostra regione che si classifica al primo posto in Italia per lodi di maturità assegnate.

Le percentuali

In particolare questo risultato è stato registrato nei licei (in particolare nel liceo Classico), dove il 2,2% ha conseguito la lode mentre l’8% ha raggiunto il 100, ma anche gli istituti tecnici e professionali si sono difesi bene, con dati di maturità molto significativi. In Puglia si studia bene, con ottimi risultati; è questo il dato che emerge dalle prime statistiche diffuse dal MIUR (Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) sulla maturità 2018, dove si parla di circa 6mila 100 e lode in tutta Italia, dei quali uno ogni sei è pugliese.

Le altre regioni

Poche altre regioni affiancano il risultato pugliese, 1.066 diplomati con il massimo dei voti, tra queste la Campania con 860 studenti modello ed il Lazio con 574 studenti diplomati con il 100 e lode. In Puglia il 3% dei maturandi, sul numero totale di studenti giunti agli esami di maturità quest’anno, ha raggiunto il massimo dei voti. In Umbria il 2,2% degli studenti ha ricevuto la lode, mentre nelle Marche il 2,1% degli studenti si è diplomato con il 100 e lode; un risultato significativo per tutta la nazione.

Il Tacco dello Stivale ha superato il suo record dello scorso anno dove si registrarono 944 diplomati con il 100 e lode, già il triplo rispetto a quelli con lo stesso risultato in Lombardia.