Portobello giunge in teatro a Barletta, diretta Rai con Antonella Clerici

Domani, sul palcoscenico del Teatro Curci della città di Barletta, sarà di scena il passato, con il ritorno di Portobello, trasmissione storica fondata e scritta da Enzo Tortora attualmente affidata con un format del tutto originale ad Antonella Clerici. Il programma andò in onda dal 1978 al ’79, con un totale di diciannove puntate dall’elevatissimo tasso di gradimento condotte da Enzo Tortora e Reneé Longarini, e torna in teatro a Barletta con diretta su Rai Uno con una terza stagione che sa di nostalgia e sorprese.

40 anni dopo Portobello

La puntata del mercatino di Portobello in questione avrà una sorpresa legata a uno dei momenti più emozionanti di sempre della trasmissione, legata al 1° dicembre del 1978 quando nacque la rubrica Dove sei?, antesignana del più celebre Carramba Che Sorpresa che nell’immaginario comune è associata a istanti di felicità e riunione familiare. Questa andò ad aggiungersi agli altri momenti intitolati Fiori d’Arancio, AAA Vendesi – Cercasi e Offresi Talenti, divenendo un contenitore di interessi variopinti e caleidoscopici. Durante l’episodio in questione venne presentato in diretta nazionale l’appello di una donna etiope, metà italiana, di nome Addas Sequar che aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita alla ricerca della sorella, da cui si era separata per cause di forza maggiore in terra natia. Sei anni dopo, Portobello riuscì a dare vita a un miracolo, permettendo un incontro ricco di emozioni.

Sulle scene del Teatro Curci

Presenti al Teatro Curci di Barletta saranno la conduttrice Antonella Clerici, che incontrerà ospiti di vario genere, dando vita a un vero e proprio spettacolo legato a offerte e richieste, come da tradizione del mercatino di Portobello. Al suo fianco è attesa l’ex modella e giornalista, già moglie di Fabrizio Frizzi e coordinatrice di tutte le centraliniste dello storico Centralone, Carlotta Mantovan, dando vita a un duo entusiasta e professionale. Sarà un gradito ritorno in diretta tv per un programma parte della cultura italiana relativa al piccolo schermo, un sabato sera dedicato all’emozione e al divertimento, il tutto sulle scene del Teatro Curci del comune della Disfida.