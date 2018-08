Pizzica in mare, lo spot della Notte della Taranta è in danza

Si balla in mare in attesa della Notte della Taranta 2018, l’evento più atteso dell’estate pugliese, dove la tradizione della pizzica salentina regna sovrana per le strade della città. La 21esima edizione del concertone di Melpignano è stata così presentata in questi giorni da uno spot nel quale due ballerini danzano nelle acque della grotta Monaca di Torre dell’Orso con un ballo liberatorio in un affascinante gioco di corpi, luci e colori.

Sensualità ed armonia, guidano nella loro danza Serena Pellegrino, Fabrizio Nigro e Stefano Campagna. Lo spot danzante rappresenta al meglio la tipica atmosfera festaiola del Sud, dove l’incanto dei paesaggi incontra la maestria delle tradizioni e del folclore nostrano, tra canti, danze, sapori e profumi irripetibili.

La 21esima edizione

Quest’anno Andrea Mirò sarà maestro concertatore dell’Orchestra Popolare, mentre è super attesa la star italoamericana Lp, Laura Pergolizzi che eseguirà a quanto pare una versione “pizzicata” del suo grande successo “Lost on you”. Tra gli ospiti attesissimi anche Clementino, che ha già annunciato in un simpatico video il suo arrivo, Enzo Gragnaniello, James Senese, Frank Nemola, Davide Brambilla, Après la Classe, Yilian Canizares, Dhoad Gypsies of Rajasthan e Mino De Santis, poeta popolare salentino

L’evento

L’evento, trasmesso in diretta su Rai5 e Radio Uno Rai, a partire dalle 22:30, attira ogni anno moltissimi turisti in Salento e in tutta la Puglia, con un importantissimo valore sociale e storico per la nostra regione, in un momento nel corso del quale si esaltano le tradizioni nostrane attraverso manifestazioni di importanza internazionale.

Già pronto il palco per l’esibizione finale del 25 agosto a Melpignano con una maestosa struttura nel piazzale antistante l’ex convento degli Agostiniani. La notte più lunga dell’anno in Puglia sarà inoltre resa ancora più esclusiva dall’uso di tecnologie e materiali all’avanguardia.