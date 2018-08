Pass Laureati, la Regione stanzia 15 milioni per gli studenti pugliesi

Riparte il bando Pass Laureati, la misura regionale volta ad agevolare il percorso post laurea degli studenti pugliesi più brillanti. Un intervento pronto ad offrire maggiori garanzie per tutti i laureati degli atenei di Bari, piuttosto che di Foggia, evitando una fuga delle migliori menti del territorio.

La Regione Puglia a tal proposito offre, per un totale di 15 milioni di euro, la possibilità di intraprendere percorsi di alta formazione sia in Italia che all’estero. Così, si procede, anche per l’edizione 2018, allo stanziamento di voucher per un valore che va dai 7,5 mila euro ai 10 mila euro.

Si tratterebbe di una misura rafforzata e potenziata rispetto al passato, secondo Enzo Colonna, presidente del gruppo consiliare regionale ‘Noi a Sinistra per la Puglia‘, grazie al lavoro costante avviato e coordinato dall’Assessore alla Formazione, Sebastiano Leo. In meno di un anno, infatti, la dotazione finanziaria è aumentata di 5 milioni di euro, passando dai 10 milioni dello scorso anno, ai 15 milioni disponibili per l’anno 2018.

Pass laureati

I voucher, che verranno erogati ai singoli studenti laureati, mirano a garantire un rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione al corso di alta formazione prescelto, ma anche di quelle inerenti i trasporti pubblici, il vitto e l’alloggio.

I master, per i quali è possibile godere dei voucher, sono quelli di I o II livello offerti non solo da Università italiane, ma anche straniere. È in base a questo che varia l’ammontare della borsa di studio: fino ai 7,5 mila euro per i master presso le prime e fino a 10 mila euro per i corsi di formazione presso le seconde.

Per poter accedere alle agevolazioni economiche di Pass Puglia, inoltre, è necessario essere in possesso di un diploma di laurea e non aver ottenuto altre borse di studio post laurea dalla Regione Puglia (non cumulabili). Un occhio di riguardo, infine, sarà dedicato anche alle condizioni economiche del soggetto: in riferimento all’ISEE, infatti, il reddito familiare non dovrà essere superiore a 30 mila euro.