Parco della Rinascita, tutto pronto per la nuova area di Bari Japigia

Quella che era la Fibronit di Bari Japigia cambia, preparandosi a divenire il futuro Parco della Rinascita. Tredici ettari di verde nel cuore del celebre quartiere del barese, attendendo un via libera che dovrebbe arrivare ben prima del 2019 da parte della giunta comunale. Seguirà una gara d’appalto dal valore di 10 milioni di euro, per quello che si preannuncia come un momento rivoluzionario non solo per la geografia del capoluogo di regione ma anche per la sua viabilità locale.

Il Parco della Rinascita

La creazione del Parco della Rinascita consegue al bisogno di bonificare l’area dall’amianto che aveva caratterizzato la zona del Fibronit tra Japigia e San Pasquale. La bozza del progetto preliminare è stata costruita per venire incontro alle necessità dei cittadini commisurandoli alle possibilità dei professionisti in gioco, portando così alla creazione di una vera e propria check list di bisogni da includere nei 13 ettari a disposizione. Sarà quindi possibile scoprire una serie di orti urbani che si alterneranno a svariate aree gioco, percorsi dedicati alla natura e al fitness, zone per la socializzazione e altre per svaghi di vario genere.

Il supporto della regione

La Regione Puglia, per il valore prestigioso dell’opera, capace di unire il bisogno di bonificare una vasta area del barese con la possibilità di offrire un parco vasto e dal grande spessore sociale, si è definita pronta a finanziare il progetto del Parco della Rinascita collaborando con il Comune. Un terzo dell’area sarà liberamente usufruibile e calpestabile sin da subito, il resto andrà bonificato con lavori che potrebbero durare anche più di un anno.

Rivoluzione della viabilità

Il Parco della Rinascita permetterà di ricucire il quartiere di Bari Japigia con San Pasquale, attualmente separati dalla ferrovia, anch’essa prossimamente oggetto di lavori e spostamenti. Sarà il momento favorevole per rivoluzionare la viabilità dell’area, dando vita a nuove strade, un sottopasso e una stazione del tutto inedita. Le direzioni di marcia saranno decise dai cittadini nell’imminente futuro.