Il Palaflorio di Bari ospiterà i Mondiali maschili di Volley 2018

Il Palaflorio di Bari si prepara ad ospitare, dal 12 al 18 settembre, i Mondiali maschili di Volley. Una settimana di partite nelle quali si sfideranno alcune tra le squadre più affermate a livello internazionale nella scena della pallavolo. Si tratta del gruppo C della prima fase dei Mondiali maschili 2018 da cui dovranno venir fuori le quattro squadre che accederanno alla seconda fase della competizione.

Ad essere attesi al Palaflorio di Bari, da tempo ormai vicino alla disciplina pallavolistica, sono gli Stati Uniti, la Russia, considerate le formazioni più forti che saranno presenti nel girone, la Serbia, che segue le prime due a livello di potenza tecnica, l’Australia, il Camerum e la Tunisia. La Puglia, così, si conferma terra di eventi, di turismo e anche di sport, pronta a replicare esperienze dal respiro internazionale come questa.

Le partite

Putroppo, l’Italia non sarà presente nel girone che si disputerà a Bari, essendo prevista per la squadra azzurra il debutto a Roma, contro il Giappone.

Il programma prevede 3 incontri per il 12 settembre, tra cui una delle partite più attese, quella in cui si sfideranno gli Stati Uniti e la Serbia. Si prosegue con due incontri dal 13 al 18 settembre. I biglietti, acquistabili anche online sul circuito Ticketone, saranno giornalieri, valevoli dunque per tutti i match disputati in giornata.

Grande il successo di pubblico atteso, in vista degli appuntamenti con la pallavolo. Quasi sold out, infatti, le prevendite per lo scontro tra Usa e Russia, che si terrà il 15 settembre.

Il Palaflorio

Il Palaflorio di Bari, allora, si prepara ad ospitare un pubblico numeroso, pronto a bissare il successo dei Mondiali del 2014, quando lo stadio pugliese ospitò due fasi della competizione.

L’intento, manifestato dall’Assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli, è quello di migliorare, in termini estetici e di funzionalità, lo stadio. Questo, nell’ottica di poter implementare il programma anche con dirette delle emittenti televisive.