Padre Pio, i festeggiamenti in suo onore a San Giovanni Rotondo

È settembre il mese di Padre Pio. Cade quest’anno e in questo mese, infatti, il centesimo anniversario della stimmatizzazione del Santo di Pietrelcina, avvenuta il 20 settembre del 1918, e il cinquantesimo anniversario della sua morte, risalente al 23 settembre del 1968. In occasione di queste ricorrenze il Santuario di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia a lui dedicato, ospiterà una festa dal forte senso spirituale.

Si parte domenica 16 settembre con la celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal Cardinale, nonché vicario generale del Papa, Angelo De Donatis. Si proseguirà poi con i festeggiamenti del 23 settembre: la festa liturgica sarà presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti (Arcivescovo di Perugia e Presidente della Conferenza episcopale italiana).

I festeggiamenti del 23 si apriranno subito dopo la mezzanotte (00:15) con una messa celebrata da colui che sarà investito ministro generale dell’Ordine dei Frati minori Cappuccini. La nomina avverrà a Roma, tra il 27 agosto e il 16 settembre.

Padre Pio da Pietrelcina

Francesco Forgione, meglio conosciuto come Padre Pio o Pio da Pietrelcina è una delle figure più carismatiche in ambito religioso che il mondo cattolico abbia mai conosciuto. Membro dei Frati minori Cappuccini, il Santo pugliese ha catalizzato su di sé l’attenzione di miriadi di fedeli che accorrevano per poter godere di una sua confessione.

Un uomo dal grande senso spirituale, vicino ai bisognosi, al punto da volere, proprio per i più poveri, un ospedale. Nacque così l’ospedale di San Giovanni Rotondo, dalle donazioni dei fedeli che condividessero l’intenzione di curare gli ultimi. Oggi, il polo sanitario ha raggiunto livelli di eccellenza a livello nazionale e non solo.

Sono le stimmate però, a disegnare intorno a Padre Pio un’aura di mistero, spiritualità e scetticismo al tempo stesso. La stimmatizzazione, infatti, divise il mondo cattolico e mise in crisi la scienza. Oggi, il Vaticano ne ha riconosciuto l’origine divina, tanto da aver santificato Pio da Pietrelcina che è divenuto uno dei Santi più venerati dalla comunità cattolica.