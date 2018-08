NUNs, An Italian Horror Story: l’horror made in Puglia

È online il trailer di NUNs: An Italian Horror Story, il primo horror girato interamente in Puglia. Il lungometraggio pugliese indipendente è stato realizzato con la regia del barese Giovanni Aloisio, tra i “pupilli” del maestro dell’horror Dario Argento. Seppure la somiglianza nel nome possa far pensare a qualche collegamento, l’horror girato in regione è molto diverso da The Nun, in uscita il prossimo settembre, con produzione americana.

NUNs:An Italian Horror Story

NUNs si ispira agli aspetti orrorifico-psicologici in linea con pellicole come “The others” ed “Orphanage”. Il progetto nasce più di due anni fa, dopo la realizzazione dell’omonimo corto, scritto e diretto dallo stesso Aloisio, apprezzatissimo nei festival internazionali, tanto da aver portato alla realizzazione del lungometraggio, girato tra Andria, in provincia Barletta-Andria-Trani e Palese, in provincia di Bari.

La produzione

Una produzione nella quale sono state coinvolte location pugliesi, professionalità e maestranze locali, tra cui la New Apamf di Luigia Sergio per il make-up, l’Alma Films e la FK Drone per il supporto a livello tecnico e produttivo ed attori come l’andriese Agata Paradiso, il biscegliese Mattia Galantino e l’attrice e comica Antonella Genca, colta in un contesto del tutto insolito per lei. Un progetto partecipato, con uscita prevista per il prossimo inverno, che ha visto coinvolti gli allievi dell’Accademia del Cinema Amarcord di Bari, appartenenti al corso di Fotografia di Raffaele Mertes e del corso di Doppiaggio tenuto da Massimo Giuliani.

Grande suspance e atmosfere ben ricreate fanno di questa produzione qualcosa di assolutamente inedito ed esclusivo per quanto concerne il panorama cinematografico regionale. Un’occasione che si è identificata come un vero e proprio laboratorio per giovani talenti pugliesi con interessanti sviluppi professionali nel settore cinematografico.