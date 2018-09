Notte dei ricercatori in Puglia numerose iniziative in programma

Sono diverse le iniziative in programma per la Notte dei ricercatori in Puglia, nel contesto della 13esima edizione della Notte Europea dei ricercatori promossa dalla Commissione Europea e fissata ad oggi 28 settembre . Nell’ambito dei nove progetti italiani finanziati dalla Commissione c’è Ern Apulia, coordinato dall’Università del Salento. Nella città metropolitana di Bari la sede principale di tutte le iniziative sarà il palazzo Ateneo dove i ricercatori baresi parleranno di universo, mondo subatomico, beni culturali, biosfera, chimica, scienze umane e tecnologie per il futuro. I ricercatori dell’Infn, l’Istituto nazionale di fisica nucleare di Bari racconteranno le avventure delle loro ricerche.

Prototipi rivelatori

Diversi prototipi rivelatori adoperato nei laboratori internazionali e nelle missioni spaziali saranno messi in mostra, sarà inoltre possibile partecipare ad esperimenti interattivi che andranno a coinvolgere il pubblico. Sarà possibile entrare, attraverso realtà virtuale, nell’esperimento Cms al Cern di Ginevra. Il Politecnico di Bari presenterà inoltre i risultati delle attività di ricerca nel campo degli ultrasuoni per la valorizzazione energetica delle biomasse nell’ambito della produzione di olio extra vergine d’oliva.

Castellana Grotte

All’interno del complesso speleologico delle Grotte di Castellana si potrà compiere un viaggio multisensoriale immersi nella bellezza della natura, tra arte e scienza, con i ricercatori dell’Irccs Saverio De Bellis. Nella città di Foggia il pubblico potrà accedere dalle 15 a mezzanotte, ai laboratori dei dipartimenti di Scienze Agrarie, Giurisprudenza e di area medica. Nella città di Taranto sono previsti dibattiti e focus dove saranno illustrati i risultati ottenuti dalla ricerca universitaria e sui progetti che si stanno portando a termine sul territorio ionico, nell’ex caserma Rossarol, dove si tiene il corso di laurea in Giurisprudenza.

Città di Lecce

A Lecce nelle sedi dell’università si terranno oltre 80 appuntamenti per un totale di quasi 250 ricercatori, dalle 18 a mezzanotte. Nel monastero degli Olivetani e nel complesso Studium 2000 saranno coinvolti i ricercatori del Cnr e dell’Infn. Presso la sede del teatro Paisiello sono programmati due spettacoli con il monologo della scrittrice e fisica Gabriella Greison oltre alla conferenza del matematico Piergiorgio Odifreddi. UniSalento sarà presente a Brindisi con il dipartimento di matematica e fisica oltre che al museo MarTa di Taranto con il dipartimento di Scienze e tecnologie.