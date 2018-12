Matrimonio in Puglia, la location perfetta per un evento da sogno

La regione Puglia sa offrire scenari da sogno per ogni occasione, dipingendo quadri da favola perfetti per il giorno più importante della vita di ogni coppia. Sin da giovanissimi è normale immaginare il momento del fatidico sì, mano per mano con la persona che si è sempre aspettato, circondati non solo dai propri cari ma anche all’interno di un giardino da favola, o tra le bianche pietre di un castello antico, o mentre sullo sfondo il mare si agita sulla riva sabbiosa di una spiaggia pugliese. In molti, per via della varietà di offerte che la regione Puglia sa avanzare, scelgono il Tacco d’Italia come location ideale per il proprio matrimonio, sospesa tra sogno e realtà, ferma in un tempo tutto suo dove in pochi chilometri è possibile avere a propria disposizione un’ampia offerta.

Le spiagge, le coste, il mare

Le spiagge pugliesi si sviluppano su una lunghezza pari a oltre 850 chilometri, delineando panorami unici nel loro genere. È possibile percorrere il percorso attraverso le sedie degli ospiti verso la Promessa Solenne sulle candide sabbie delle coste del Gargano, leggere e paradisiache, o tra gli scogli salentini, dove il colore smeraldo delle acque sarà un gioiello aggiunto alla grande festa del momento. È possibile organizzare con semplicità un matrimonio su una spiaggia, con gazebo dedicati, strutture specifiche, seguendo ogni indicazione degli sposi grazie al supporto di veri esperti nel campo.

I resort, gli agriturismi, i castelli

Le campagne pugliesi sanno essere foriere di sorprese, e non è raro che ci si lasci sorprendere dalla bellezza incontrastata delle distese di olivi locali, verdi frammenti di mosaico che compongono un quadro di rara bellezza, a cui si aggiungono panorami capaci di ipnotizzare, stupire. Sempre più sposi decidono pertanto, in particolar modo nel Salento e nella Valle d’Itria, di esplorare l’entroterra, lasciandosi catturare dalla beltà della natura, organizzando il proprio rito nuziale tra le frasche dei più affascinanti agriturismi della regione. Avvolti dal verde fino a perdita d’occhio, spesso accompagnati da animali esotici e particolari in location dal prestigioso valore storico, in molti prediligono il cuore di una Puglia tutto da scoprire. Resort, masserie, persino castelli, aprono giornalmente le loro porte, angoli di paradiso per matrimoni indimenticabili.

Gli alberghi, le ville, gli hotel

Chi non sa scegliere, chi vorrebbe essere circondato dall’eleganza e dalla bellezza, chi vuole viziarsi, può sempre prediligere ville, hotel e alberghi, sempre disponibili per grandi eventi, spesso caratterizzati da vasti giardini, o sul mare, senza dimenticare la possibilità di vivere scenari accuratamente studiati allo scopo di rendere immortale un Sì atteso da una vita.

Il matrimonio perfetto

Organizzare il proprio matrimonio in Puglia non è mai stato così semplice, grazie al pratico supporto del portale IlMatrimonioInPuglia.it, dedicato all’organizzazione del giorno più importante con il supporto di esperti del campo, a un semplice click di distanza. Attraverso le possibilità de IlMatrimonioInPuglia.it sarà possibile non solo valutare la migliore location per il proprio voto nuziale, ma anche valutare tra fotografi, wedding planner, DJ e gruppi musicali e molto altro, dando un supporto fondamentale nel rendere tutto perfetto.