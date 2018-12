Maratona del Barocco, a Lecce un giorno per lo sport e l’ambiente

La città di Lecce si prepara ad essere popolata per la giornata di domenica da atleti e appassionati di sport per la sua Maratona del Barocco e per la serie di eventi paralleli che prenderanno piede dedicando la giornata all’insegna dello sport. Si attendono oltre 400 contendenti provenienti da tutta Italia e anche oltre, per un totale di tre competizioni e un appuntamento dedicato anche agli amatori, contornate da iniziative in tema ambientale che prenderanno piede nel centro storico chiuso alle auto.

La Maratona del Barocco

La Maratona del Barocco punta a rendere la città di Lecce protagonista di un serie di ambiziose sfide competitive, che coinvolgeranno un totale di 140 società sportive di 19 regioni italiane per una maratona, una corsa sulla distanza di 32 chilometri e una terza sugli 11, mentre quella dedicata agli amatori comprenderà un percorso pari a 6 chilometri. Sarà una giornata speciale dedicata allo sport in ogni sua accezione, con raduno atteso alle ore 8:30 del mattino in Piazza Sant’Oronzo, pronto ad accogliere sui suoi spazi ben oltre mille contendenti. La sola gara che partirà alle ore 9:00 sarà quella sulla distanza degli 11 chilometri, definita dagli organizzatori La Prova. La maratona, subito dopo la partenza, raggiungerà San Cataldo lungo la strada provinciale, con ritorno percorrendo la strada di Fondone. A patrocinare la gara vi saranno Fidal, Coni, Comune di Lecce, l’Esercito Italiano.

Gli altri eventi

La collaborazione della Maratona del Barocco con il locale Liceo Artistico Ciardo Pellegrino ritorna per l’occasione per il secondo anno consecutivo con il Concorso Artistico Medaglia Celebrativa, con gli studenti delle classi V coinvolti nel disegno della medaglia celebrativa dell’evento. In concomitanza con la Maratona del Barocco di domani, domenica, prenderà il via la Giornata Ecologica, che prevede la chiusura al traffico dello spazio legato alle competizioni con attività didattiche come il progetto di biomonitoraggio dell’inquinamento urbano del centro organizzato dall’assessorato all’Ambiente al fine di conoscere, far conoscere e sensibilizzare la popolazione sullo stato della qualità dell’aria all’interno di Lecce, utilizzando i licheni epifiti come bioindicatori delle condizioni atmosferiche, confrontando le analisi effettuate sugli organismi presenti in quel dato ambiente urbano con quelle realizzate in aree più naturali. Sarà una giornata dedicata all’ambiente, allo sport, ma soprattutto al divertimento.