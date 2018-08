Mangiare in Puglia, i luoghi che non ti aspetti: dalle grotte ai trabucchi

Vieni a mangiare in Puglia! L’esperienza culinaria offerta dalla Regione del Tavoliere è unica nel suo genere. Una terra, quella pugliese, lambita dal mare e baciata dal sole. Deriva da qui la freschezza dei cibi, l’artigianalità degli impasti, la bontà dei vini, dell’olio, del pane. A trionfare sulle tavole, però, il sapore del mare che, non solo d’estate, ma anche d’inverno, si rende eccellenza pugliese.

Non basta. A sublimare l’esperienza culinaria pugliese non sono solo i sapori e gli odori di una filiera ininterrotta, ma anche le sue cornici. La Puglia, infatti, vanta nel suo territorio molti luoghi suggestivi capaci di creare un’alchimia, a dir poco idilliaca, tra cibo e territorio. Qualche esempio? Viaggeremo insieme da Alberobello alle coste garganica e salentine.

I Trulli e le antiche dimore

Impossibile non partire proprio da uno dei simboli della Puglia, il trullo. La costruzione, in pietra a secco, ha una base rotonda ergendosi, così in forma conica. Vera attrazione di Alberobello, i trulli, nati come base per le attività contadine e riconosciuti patrimonio dell’Unesco nel 1996, con il tempo, sono diventati piccole botteghe, negozietti, bed & breakfast e anche caratteristici ristoranti.

Mangiare in un trullo significa ascoltare la pietra e sollevare lo sguardo fino ad intercettare il cielo. Spesso ristrutturati per adattarli all’uso commerciale, i trulli ospitano ogni tipo di cucina: da quella più rustica e tradizionale, che ben si lega con l’ambiente “contadino”, sino a quella più gourmet. In entrambi i casi, sarà possibile assaporare le specialità del posto in cui il trullo sorge.

Se il trullo si rende perfetto per concludere una giornata di escursioni lungo l’altopiano delle Murge, ad abbondare in giro per la Puglia sono anche le antiche dimore. Queste, immerse in distese di ulivi secolari, passano da semplici masserie, spesso a conduzione familiare, in cui poter mangiare a contatto con la campagna ottimi piatti con pochi euro sino a lussuosi casolari.

La bellezza della pietra, del tufo, delle rifiniture in legno d’ulivo hanno sempre accentuato la voglia di sorseggiare del buon vino pugliese. Così, sono stati in molti in Puglia a dar vita ad un turismo gastronomico di eccezionale qualità. Sfruttando a pieno, infatti, la potenzialità della terra e degli stabili, spesso abbandonati al tempo, tanti vecchi casolari si sono trasformati in ristoranti di classe o in romantiche sale ricevimento.

Le grotte e i trabucchi

Passiamo adesso al mare, al rumore delle sue onde che, infrangendosi fragorose sulla scogliera, sublimano un pasto made in Puglia. Grotte e trabucchi la fanno da padroni nella classifica dei posti più suggestivi in cui mangiare. Si tratta di costruzioni (naturali ed umane) che diventano facilmente la prima attrattiva di turisti, buon gustai e appassionati di selfie.

L’indiscutibile bellezza delle grotte pugliesi, a partire da quelle garganiche, passando per quelle baresi (Polignano su tutte), sino ad arrivare a quelle salentine, è ammirabile lungo tutta la costa. Proprio per questo non sarà difficile trovarne qualcuna che ospiti al suo interno un ristorante, più difficile, al massimo sarà poterselo permettere.

I trabucchi, invece, sono costruzioni lignee utilizzati per la pesca. Vere e proprie macchine da pesca, i pescatori nel passato ne utilizzavano le lunghe braccia per gettare la rete in mare e poi tirarla su, piena di pesci. Ancora ben visibili lungo la zona del Gargano, soprattutto a Vieste e Peschici (ma anche in città più prossime a Bari), i trabucchi sorgono anche in Molise ed Abruzzo, caratterizzando la cosiddetta costa dei trabucchi.

La loro struttura, con pedane e ringhiere aggettanti sul mare, ha permesso di costruirne intorno deliziosi ristorantini in cui il pesce arriva in cucina appena pescato, sotto gli occhi di tutti.