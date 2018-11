Luci di Natale, la Puglia s’illumina a festa per dicembre

Quest’anno come molti anni per tradizione, la Puglia è illuminata dalle varie città e dai vari paesini sparsi per tutta la regione. Molti comuni ogni anno, nel periodo natalizio, si impegnano nell’addobbare le proprie vie con particolarissime luminarie realizzate in diverse forme e capaci di offrire di città in città aspetti sempre differenti e ammalianti. Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, dove tutti i parenti e amici cari si riuniscono, le strade dei vari comuni s’illuminano di queste luci che valorizzano il panorama invernale di tutta la Puglia, decorando e abbellendo i bianchi centri storici più pregiati.

Il Christmas Garden di Bari

La città di Bari partecipa anche quest’anno in pompa magna non solo con il suo gigantesco albero di Natale ma anche grazie al suo Christmas Garden. Le decorazioni saranno presenti nel centro della città, questa è un’ottima scusa per vedere il capoluogo pugliese ancora più illuminato, sfoggiandolo tutta la sua bellezza, passeggiando tra le stelle in quello che sembrerà un vero giardino urbano in Piazza del Ferrarese.

Meraviglioso Natale di Polignano a Mare

Polignano a Mare, una delle coste più celebri della regione vicino la città di Bari, quest’anno ha fatto un grande passo in avanti. Il paese è stato addobbato ed ora è illuminato a giorno anche nel cuore della notte. Il piccolo territorio di Polignano, già conosciuto in tutto il mondo per le sue lame che portano fino al mare e il suo bianco centro storico arroccato a pochi metri dal mare, offre per questo 2018 una ragione per essere rivisitato anche d’inverno. È la prima volta che il piccolo paesino viene arricchito da così tante decorazioni in occasione del Natale e vale davvero la pena farci un salto per poterlo ammirare più da vicino, tra luci artistiche e imponenti alberi natalizi.

Luci e Suoni d’Artista a Ruvo

Anche la città di Ruvo di Puglia partecipa nel grande festival delle luci e delle luminarie d’autore con il suo Luci e Suoni d’Artista, un progetto dedicato a decorare a giorno il centro storico del comune dell’Alta Murgia addobbandolo con vere e proprie opere d’arte create a partire da opere di manifattura, origami e molto altro, il tutto appoggiandosi al tema di questo 2018 che è la Meraviglia di Giacomo Leopardi.

Questi sono solo alcuni dei luoghi pugliesi che sono addobbati con luci speciali in occasione del Natale, e sarebbe un vero peccato perdersi la bellezza che paesini come Polignano a Mare o Ruvo di Puglia riescono a raggiungere addobbati a festa nel cuore dei mesi invernali.