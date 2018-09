Lucera, sbandieratori e musici pugliesi campioni d’Italia nella competizione

Sono Campioni d’Italia gli sbandieratori e musici della città di Lucera, in provincia di Foggia, che hanno gareggiato con altri 500 atleti giunti da tutta Italia per il campionato sbandieratori. Gli sbandieratori e musici della città di Lucera sono tornati a casa con un ottimo bottino di coppe e medaglie d’oro e d’argento dopo la 37esima Parata nazionale della Bandiera, a cura della LIS, la lega italiana sbandieratori, che ha preso vita a Pesaro nel corso della scorsa settimana.

La manifestazione

Una manifestazione che si identifica come la competizione nazionale più importante per questo genere di disciplina, dove si sono sfidati ben 500 atleti di 17 compagnie diverse in diverse specialità. A rappresentare il sud due gruppi, con gli sbandieratori e i musici lucerini a rappresentare la Puglia.

Durante il Campionato si sono sfidati atleti in ben cinque specialità diverse, per un totale di 200 gare, dal singolo tradizionale alla coppia tradizionale, dalla piccola squadra alla grande squadra sino all’assolo musici. Gli sbandieratori di Lucera hanno trionfato con il titolo di campioni italiani nella piccola squadra all’interno della quale c’erano Luca Avallini, Francesco Calabrese, Pasquale Di Muro e Davide Mainieri, seguiti dalle compagnie Montefalco e Legnano.

Vice campione italiano nel singolo tradizionale, Francesco Calabrese sale sul podio al secondo gradino dietro Andrea Pinpolari della compagnia di Amelia. Il duo con Davide Mainieri e da Calabrese ha conseguito un secondo posto anche nella gara di coppia tradizionale. Nella combinata la compagnia di Lucera si identifica tra le migliori dieci. Molto soddisfatto Marcello Calabrese, presidente lucerino per le medaglie vinte, dopo un anno di allenamenti e sacrifici nel corso di un campionato ad alto livello dove si sfidano i migliori sbandieratori e musici affiliati alla Lega. Ottimo risultato che va a sommarsi a quello di Campioni d’Italia under 18 dello scorso giugno.