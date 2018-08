Incontro al vertice, la scultura che si erge sul lungomare di Manfredonia

“Incontro al vertice”, è la scultura che, ormai da qualche settimana si erge a Manfredonia, incuriosendo cittadini e curiosi. L’opera, alta 2 metri e mezzo e costruita interamente in alluminio, è stata concessa in comodato d’uso gratuito al comune della costa garganica. Ben accolto dalla Giunta comunale, che ne ha deliberato il comodato, il progetto di installazione è stato curato dall’architetto Luigi Telera. È stato lui, infatti, a proporre l’idea al Sindaco per poi curarne l’aspetto progettuale.

La statua, opera dell’artista tedesco Florian Lettl, è stata collocata sulla “Rotonda”, lo spiazzo a ridosso del mare di Manfredonia e sugella il legame tra Wolfgang Lettl (padre dell’artista) e la città foggiana di cui lo stesso si innamorò, divenendone primo ambasciatore nel mondo.

Incontro al vertice

Si tratta di una scultura raffigurante due uomini argentei (il colore è dato dal materiale utilizzato, l’alluminio) che, percorrendo una faticosa salita, portano sulle loro spalle due sfere. L’altezza complessiva è due metri e mezzi per un peso di oltre 600 chili. L’opera nasce nel 2004 come riproduzione dell’omonimo dipinto realizzato da Lettl padre, nel 1991. Wolfgang, infatti, è stato un celebre pittore surrealista che innamoratosi della città di Manfredonia, trasferì questo sentimento anche al figlio, Florian.

È Florian, infatti, a fare del dipinto una scultura. Dall’idea, nata nel 2004 per celebrare la memoria del padre, furono partoriti ben due esemplari dell’opera argentea. Il primo è conservato nel museo della città d’origine dei due artisti, ad Ausburg, mentre il secondo fu affidato al museo di Lindau. È quest’ultimo ad essere stato trasferito nella città di Manfredonia, contribuendo ad arricchire una passeggiata con vista sul mare che incrocia, sulla Rotonda, la scultura “Incontro al vertice”. Manfredonia potrà vantare, per ben 20 anni, di un’opera che non solo esprime l’amore del compianto artista tedesco per la città foggiana, ma anche un legame tra padre e figlio, di cui il litorale si renderà simbolico custode.