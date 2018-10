Impianto sportivo di via Potenza, a Lecce pronto il progetto

Lo sport a Lecce ha un nuovo aspetto, con la presentazione del progetto del prossimo impianto sportivo che circonderà l’area dello stadio calcistico Via del Mare, con un totale di otto campi da tennis, di cui due polifunzionali dedicati a basket e pallavolo e uno per il paddle.

Il nuovo impianto sportivo

L’amministrazione comunale del comune salentino ha deciso che via Potenza sarà sede del nuovo, atteso impianto sportivo, all’avanguardia e oggetto di una prossima gara di appalto, che porterà alla nascita di una vera e propria cittadella dove lo sport sarà al primo posto. Le varie offerte sono attese presso l’ufficio Protocollo entro il 9 novembre, data in cui sarà deciso il vincitore. Ciò che è certo è che l’intero iter progettuale è ormai giunto a conclusione, con la realizzazione di un impianto innovativo con un totale di ben due campi da tennis coperti. La nuova location è oggetto di discussione da diverso tempo, da quando cioè si è messa in discussione la permanenza del Circolo Tennis negli spazi adiacenti a quello che a breve sarà il Parco archeologico della mura urbiche, la cui inaugurazione è attesa in un breve periodo.

Gli obiettivi

Il risultato ottenuto dall’amministrazione comunale a tale scopo è duplice, poiché sarà così possibile innanzitutto rivalutare un’intera area periferica valorizzandola, secondariamente si avrà modo di dedicare un totale di ben 24mila metri quadri all’attività sportiva con un impianto all’avanguardia perfetto per ospitare competizioni a livello regionale e nazionale. Secondo il progetto, quello di via Potenza sarà non solo un polo dedicato allo sport ma anche un luogo di aggregazione sociale, dove l’inclusione sarà un fattore importante.

I dettagli

L’intero progetto del futuro impianto sportivo è stato sviluppato a seguito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Lecce, Città ruraLe, e comprende la creazione di un complesso centro servizi che ospiterà gli spogliatoi con relativi servizi igienici, un’area dedicata al pronto soccorso, una stanza polivalente, un punto di ristoro con cucina, campi con recinzione e molto altro.