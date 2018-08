Il premier Giuseppe Conte a Volturara Appula per il Ferragosto

Domani 15 agosto 2018 sarà un’occasione per fare festa a Volturara Appula, comune della provincia di Foggia, dove il premier Giuseppe Conte è nato e riceverà pertanto, in una cerimonia speciale in programma alle ore 18:00 di Ferragosto, le chiavi della città e la cittadinanza onoraria.

L’annuncio

È il sindaco del comune dei monti dauni a dare l’annuncio, Leonardo Russo, sottolineando come la presidenza del premier Giuseppe Conte sia per la città di Volturara Appula motivo di orgoglio e di emozione. Non un caso che pertanto, per la cerimonia di domani 15 agosto, siano stati invitati i sindaci di tutti i borghi vicini, dando così occasione al Presidente del Consiglio di parlare di un territorio, quello del foggiano, da lui tanto amato. Si attendono le direttive da parte dello staff costituzionale preposto allo scopo, così da definire al meglio la location adatta e le norme di sicurezza da seguire.

Giuseppe Conte e la Puglia

Il premier Giuseppe Conte è stato pochi giorni fa proprio in Puglia, a San Giovanni Rotondo, per festeggiare con la sua famiglia il compleanno del padre ottantottenne. Un legame con la Puglia, ma in particolare con Volturara Appula, che va in entrambi i sensi: sono molti i concittadini del Presidente del Consiglio, nato l’8 agosto 1964 nel comune del foggiano, che conservano di lui un ricordo indelebile e ricco di stima. Figlio del segretario comunale Nicola Conte e della maestra elementare Lillina Roberti, è ricordato come un bambino prodigio e amante dei libri dalle sue maestre elementari, oltre che come un bambino incredibilmente studioso dai suoi amici.

Nonostante sia cresciuto a San Giovanni Rotondo, fedele a San Pio, il rapporto con Volturara Appula è indelebile e molto forte, e sarà celebrato ulteriormente con la cerimonia in programma per domani, giorno di Ferragosto, 15 agosto 2018, in compagnia del sindaco del comune foggiano e di tutti i colleghi vicini.