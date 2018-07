Festival della letteratura mediterranea, torna in Puglia a Lucera

È pronto a partire con la sua sedicesima edizione il Festival della Letteratura Mediterranea, a cura dell’associazione Mediterraneo è cultura. Il festival avrà come tema di quest’anno “Segni di Ri-Conoscenza”, incentrato sul dono, il valore sacro dell’ospitalità, il senso di rivolgersi e tendere verso l’altro. Un sentire profondo che accomuna le nostre comunità.

Le storie ed i racconti

Scambiare storie, mettere insieme racconti, sedere a tavola insieme, condividere acqua, pane e un po’ d’ombra. Un movimento innato che genera segni di positività, riconoscenza e scambio. Il dono è infatti un vero e proprio rito da riconsiderare e vivere a pieno.

La nuova edizione del festival della letteratura mediterranea, che verrà inaugurato a Lucera, in provincia di Foggia, il prossimo 8 agosto, vedrà all’opera mani e braccia degli organizzatori, quelle che si adoperano per onorare un’esperienza culturale apparentemente piccola ma ricca d’importanza, in modo da renderla un reale momento di condivisione, esperienze e pensieri.

I temi di quest’anno

Quest’anno si affronteranno temi complessi e delicati, tra cui quello attualissimo delle migrazioni e dell’incontro con l’altro. Il territorio della Capitanata, ricco di opportunità e spazi da riconquistare e ri-conoscere, vede persone che ogni giorno si impegnano cercando di abbattere muri ed aprire porte ormai chiuse. Per questo il Festival della letteratura mediterranea intende promuovere una seria riflessione sull’identità mediterranea, cercando di costruire una comunità unita nella fiducia, facendo di Lucera il luogo ed il crocevia privilegiato per l’incontro ed il dialogo gioioso tra culture e linguaggi.

L’appuntamento è fissato a mercoledì 8 agosto a Lucera, con la serata d’apertura della sedicesima edizione dell’evento con l’illustrazione del programma previsto per il 22 ed il 23 settembre. L’iniziativa è stata annunciata con un video significativo nel corso del quale tutti coloro che stanno lavorando all’organizzazione dell’evento espongono il proprio punto di vista sull’uguaglianza, sull’avvicinare le culture e l’importanza dello scambio. Per questo servono nuove parole per descrivere e comprendere i fenomeni sociali e politici che interessando il mondo che viviamo nel quotidiano.