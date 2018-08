Festa della pizza a Mottola sulle Terrazze del Mezzogiorno vince il gusto

Si terrà oggi la Festa della pizza a Mottola, in provincia di Taranto, sulle Terrazze del Mezzogiorno. Un evento che si articolerà in ben sei diverse serate, fino a lunedì 6 agosto, a cura dell’associazione Mottola città del gusto, con il supporto del comune di Mottola, aperta quest’anno anche ai pizzaioli di Palagianello e Ginosa, per un discorso di marketing e promozione del territorio a 360°.

L’iniziativa

L’iniziativa presentata in Provincia, è stata illustrata dal presidente dell’associazione organizzatrice, Franco Conforti e dal direttore artistico Alessandro Napolitano. Nel corso della conferenza stampa di presentazione sono intervenuti anche il sindaco di Mottola Giampiero Barulli e l’assessore alla Cultura Valerio Rota, che hanno espresso ammirazione per il livello organizzativo dell’iniziativa e per le finalità.

Le prime edizioni

La festa partita in maniera sperimentale nel 2015, ha visto sin da subito un numero elevato di presenze, dalle 75mila della prima edizione sino alle 136mila dello scorso anno, divenuta un evento di riferimento dell’estate di Mottola, avvalendosi del supporto di uno staff professionale e qualificato. Nei pressi della zona passeggio è prevista un’area allestita con 1.600 posti a sedere e tavolini. I forni a legna saranno veri protagonisti dell’iniziativa, con uno in particolare dedicato agli intolleranti al lattosio e al glutine, con pizze preparate al momento. Non mancheranno stand e giostre per il divertimento dei più piccoli. Gastronomia, musica e divertimento si incontreranno in quest’occasione di promozione del territorio, con un ampio ventaglio di proposte che consenta di abbracciare diversi target.

La grande novità di quest’anno è costituita dalla mongolfiera, che sarà ancorata nei pressi del campo sportivo e consentirà nelle prime tre serate di eventi di ammirare la città di Mottola ed il suo splendido paesaggio direttamente dal cielo, ad un’altezza di quaranta metri, dalle 18:00 alle 22:30. L’occasione ideale per godere a pieno della bellezza panoramica delle Terrazze del Mezzogiorno sulla piana del Mar Jonio e gustare prelibatezze in compagnia.