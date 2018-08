Ferragosto in Puglia, un’occasione speciale per stare insieme

Il Ferragosto è alle porte ed è sempre bene organizzarsi con la dovuta premura, perché il 15 agosto in Puglia sa sempre dimostrarsi un’avventura sotto ogni punto di vista. Quando ci si prepara ad affrontare degnamente il giorno più caldo dell’anno bisogna avere da parte la dovuta scorta di fiato, tanta voglia di fresco e uno stomaco di ferro, oltre che voglia di stare insieme alla propria famiglia e ai propri amici.

Le grandi tavolate

Abbandonate il concetto di comodità, abbracciate l’idea di passare una giornata quasi surreale che difficilmente sarà possibile vivere altrove. Il Ferragosto in Puglia difficilmente si dividerà dall’idea di un mare già nel resto dell’anno così tanto presente. È quasi un obbligo morale raggiungere la spiaggia più vicina e dedicare le ore del 15 agosto alla ricerca della frescura marina ringraziando quelle coste che rendono la Puglia così affascinante in ogni stagione. Zaino su una spalla, sedie sull’altra, destinazione mare, accompagnati da tutta la famiglia o dagli amici, ma che siano tanti, perché certe occasioni sono feste da passare con più gente possibile. I più coraggiosi affronteranno la giornata scontrandosi contro il solleone, scelta che non consigliamo poiché potrebbe portare a fastidiosi colpi di calore, i più pigri punteranno direttamente a dei semplici ombrelloni, i più pragmatici raggiungeranno la costa armati di gazebo e tende.

I gavettoni

Non importa che siano sabbiose o scogliose, sarà un Ferragosto da trascorrere sulle litoranee, all’insegna della voglia di stare insieme ma soprattutto del desiderio di assaporare tutto quel che di buono si possa pensare in queste occasioni. Il classico riso patate e cozze la fa da protagonista, gustoso anche fresco, perfetto per situazioni come questa, in grandi teglie da cui potranno essere estratte porzioni per tutti i presenti. Ma anche la parmigiana, il riso freddo e molte altre ricette tipiche sono utili allo scopo, compagne meravigliose per un giorno speciale.

Ricordate di non abbassare mai la guardia, non importa a che punto del pasto siate o che ora sia, perché la tradizione prevede che il gavettone sia sempre dietro l’angolo, coinvolgendo voi e tutti coloro che vi sono vicini. Non si può restare troppo a lungo asciutti, a Ferragosto, ma ricordate di non prendervela, perché è così che si combatte il caldo nel giorno più bollente dell’anno. Il 15 agosto pugliese è tavolate e goliardia, è voglia di stare insieme e mare, è tutto questo e molto di più, non perdetelo. E non dimenticate di pulire tutto, una volta pronti ad andare via.