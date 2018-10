Edifici Scolastici, a Bari metà sono al passo coi tempi

Secondo una recente ricerca il comune di Bari risulta essere nella top 5 in Italia su quelli che più si impegnano nelle spese di manutenzione degli edifici scolastici. Una media che viaggia sui 47mila euro per edificio, secondo quanto emerso dal rapporto Ecosistema Scuola 2018 di Legambiente, che sottolinea come il 44,9% degli istituti del capoluogo di regione pugliese risponde ai vari criteri di tipo edile e di servizi presi in esame. I fattori presi in considerazione sono anagrafica e informazioni, edifici generali, certificazioni, sicurezza, investimenti e manutenzione, servizi offerti dalle scuole e avvio di pratiche ecocompatibili, efficienza energetica e rinnovabili, rischio ambientale.

Gli investimenti negli edifici scolastici

Pertanto metà degli edifici scolastici del barese sono al passo con i tempi e un semplice confronto con le rilevazioni passate pone in evidenza come rispetto a pochi anni fa vi è stato un netto incremento negli investimenti e negli adeguamenti delle strutture dedicate ai ragazzi. La scuola è il luogo dove i vari ragazzi trascorrono sempre più tempo della loro vita, è pertanto fondamentale dedicare in misura sempre maggiore una serie di fondi per la salvaguardia della loro sicurezza e per adeguare ogni immobile ai più recenti adeguamenti in termini di servizi e certificazioni. Il prossimo step sarà l’adeguamento del 100% degli edifici scolastici e di tutti i dettagli accessori, come ad esempio l’utilizzo di stoviglie non più monouso nelle mense e la raccolta differenziata.

Gli altri dati

Tra gli altri dati emersi è possibile constatare come Bari, a fianco di Lecce e Foggia, risulti essere una cittadina che punta molto sulle energie rinnovabili, con ben l’80% degli edifici scolastici al passo dei tempi e a tale scopo già moderni. Il capoluogo di regione appare nella top 5 sia nella manutenzione ordinaria che straordinaria, sottolineando l’importanza che il rinnovamento delle strutture edili dedicate ai ragazzi ha per l’amministrazione cittadina. I dati emersi dalla ricerca di Legambiente Ecosistema Scuola 2018 dimostrano una città di Bari che dedica un impegno sempre maggiore all’adeguamento degli edifici scolastici, lasciando prospettare un futuro più sicuro per i giovanissimi cittadini pugliesi.