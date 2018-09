Diploma in 4 anni, al via la sperimentazione al Galilei Costa di Lecce

Il Miur, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha autorizzato l’avvio della sperimentazione per l’istituto tecnico-economico per l’imprenditorialità. Come ha sostenuto la stessa dirigente, si intende offrire agli studenti le conoscenze per poter diventare leader e così alcune scuole italiane stanno avviando la sperimentazione per il conseguimento del diploma di scuola superiore in quattro anni piuttosto che in cinque.

L’istituto Galilei Costa di Lecce

Tra le scuole che hanno avviato la sperimentazione c’è anche l’istituto Galilei-Costa di Lecce, che ha ricevuto l’approvazione per il particolare progetto “Istituto tecnico-economico per l’imprenditorialità” nello specifico orientato all’educazione e all’auto-imprenditorialità. La sperimentazione quadriennale è lo sviluppo naturale di ciò che la scuola salentina persegue da tempo. Sono circa quindici anni che l’istituto Galilei-Costa, soprattutto nel settore economico, si è specializzato in una didattica improntata all’imprenditorialità e all’auto imprenditorialità, cercando di incentivare e accompagnare i propri studenti verso la creazione e la gestione di vere e proprie micro imprese, start up, sia prettamente incentrate sul guadagno economico che con interesse sociale, come ad esempio il movimento anti bullismo Mabasta o la campagna ecologica #CheTiCosta degli ECOisti e MasterProf.

Il Miur

Il Miur ha offerto all’istituto un’opportunità unica, ovvero quella di potersi svincolare da alcune rigidità del sistema scolastico ripensando ad un piano di studi e di esperienze che fornisca agli studenti le conoscenze e le abilità, oltre che le competenze di un leader. Si intende educare future donne e uomini più autonomi, consapevoli delle capacità che possiedono ed al contempo più fiduciosi nel proprio futuro. Ai giovani si offre inoltre, attraverso questo corso, l’opportunità di concentrarsi sullo studio e sull’impegno dando un’importante accelerata al proprio percorso scolastico, arrivando con un anno d’anticipo alla formazione universitaria o avvicinandosi prima al mondo del lavoro, restando così in pari con i propri coetanei europei, come ha sostenuto la stessa dirigente dell’istituto scolastico.