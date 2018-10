Conversazioni sul futuro: a Lecce la rassegna per diffondere idee

Tornerà nella città di Lecce la rassegna Conversazioni sul futuro, il festival organizzato dall’associazione Diffondiamo Idee di Valore che prenderà vita dal 25 al 28 ottobre. L’appuntamento per la sesta edizione prevede quattro giorni di workshop, dibattiti, incontri, lezioni, confronti, proiezioni di cortometraggi, presentazioni di libri, mostre e concerti per raccontare con diversi linguaggi e punti di vista il mondo contemporaneo e il futuro. L’evento è stato organizzato dall’associazone Diffondiamo Idee di Valore con il coordinamento artistico di Gabriella Morelli, Laura Casciotti e Pierpaolo Lala in collaborazione con il comune di Lecce e numerose realtà sia pugliesi che nazionali che proporrà più di 200 relatori per un totale di circa 100 appuntamenti.

Il programma

Il programma effettivo verrà ufficializzato nei prossimi giorni ma tra le anticipazioni è stata annunciata la presenza del fotografo Ferdinando Scianna, dei conduttori Gianluca Nicoletti e Giorgio Lauro, degli scrittori, giornalisti e blogger Roberto Cotroneo, Tiziano Scarpa, Christian Raimo, Paolo Berizzi, Federica Angeli, Paolo Borrometi e moltissimi altri. Ci saranno infatti gli economisti Andrea Boitani, Claudio De Vincenti, Andrea Conte, gli scienziati Roberto Orosei ed Elena Pettinelli, appartenenti al gruppo di ricerca che ha scoperto l’acqua su Marte, l’astrofisica Sandra Savaglio, la virologa Ilaria Capua, i writer Ivan Il Poeta e Frode, i docenti Stefano Cristante, Daniela Fargione, Piero Dominici, Guglielmo Forges Davanzati, Francesco Campobello, con il presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Carlo Smuraglia, Beppino Englaro, Marco Cappato, la magistrata Tiziana Siciliano ed Emma Bonino che parleranno del testamento biologico ed il fine vita mentre Leonardo Ferrante, Alberto Vannucci e Nicoletta Parisi parleranno di Anticorruzione.

Incontri importanti

Continua la collaborazione del festival con Amnesty International Italia con un particolare focus sulla Libertà d’Espressione in Turchia e la proiezione del film “Last man in Aleppo”, mentre l’approfondimento sulla morte di Giulio Regeni vedrà la presentazione e proiezione del documentario “Il nostro uomo al Cairo”. La presidente di Emergency Rossella Miccio sarà presente per un incontro con Samia Walid, di Revolutionary Association of the Women of Afghanistan e Carla Dazzi presidentessa del Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane. Nel corso del festival sarà ospitato Climathon a cura del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. Nelle quattro giornate di eventi anche diversi incontri con gli istituti superiori di Lecce e con l’Università del Salento.