Cinzella Festival, una line up con grandi artisti della musica mondiale

Il Cinzella Festival è la maniera con cui il comune di Grottaglie, presso la cornice delle Cave di Fantiano, celebra la musica e l’arte, con una festa della durata di cinque giorni capace di coinvolgere non solo artisti dal valore internazionale ma anche ospiti prestigiosi ed esponenti di prim’ordine del mondo della cinematografia e dell’immagine. Giunto alla sua seconda edizione, è già rinomato in tutta Europa per l’alta qualità del suo contenuto e per l’offerta che è capace di mettere a disposizione di tutti gli interessati. A calcare il palco di questa edizione 2018, una serie di grandi nomi del panorama nazionale e internazionale del mondo della musica.

Frah Quintale

Inizialmente conosciuto come un gigante in cartapesta, Francesco Servidei, bresciano classe 1989, nasce come membro del duo rap dei Fratelli Quintale insieme al fratello Merio. Il progetto solista nasce nel 2012, grazie alla pubblicazione in free download del mixtape Idiot Savant, a cui sono seguiti nel 2016 i singoli All You Can Eat e Tra il Bar e la Favola. Pubblica quindi l’album 2004, versione base del successivo Regardez Moi, capace di combinare rap e indie, sperimentazione e ritmica classica. In ogni video rilasciato il protagonista è sempre lo stesso ragazzo, con indosso una grande maschera in cartapesta inespressiva, simbolo ormai della sua produzione. La presenza al Cinzella Festival è solo l’ultima di una serie di sold out in tutta Italia, capaci di riunire migliaia di appassionati di rap e indie in una sola serata.

Peter Murphy

Chiunque veda Peter Murphy ora, lontano dalle scene di un palco, penserebbe a un pacato sessantenne musulmano e vegano, senza sapere che è stato una delle vere e proprie icone del goth rock degli anni ’80, frontman dei Bauhaus che compiono quest’anno ben 40 anni dalla loro formazione. Era solito salire sulla ribalta vestito come un vampiro direttamente giunto dalla pellicola dedicata a Bram Stoker, liberamente ispirato anche allo stile di David Bowie e Iggy Pop. Le sue musiche sono caratterizzate da melodie essenziali e toni gotici, creando un genere che poche altre band hanno avuto modo di riproporre degnamente. Accompagnato dal bassista David J. Haskins quello del Cinzella Festival sarà un ritorno agli albori della musica dark, della new wave, del goth.

Nothing But Thieves

Qualcuno li paragonerebbe ai primi Muse, o si spingerebbe a cercare similitudini con i Radiohead dei tempi che furono, tuttavia i britannici Nothing But Thieves sono una band che va oltre ogni termine di paragone cercando una propria identità e una fama unica, capace di mescolare il talento dei suoi membri puntando a risultati che portano la targa tipica del primo indie rock di questo millennio. La voce del frontman Conor Mason si mostra capace di raggiungere tonalità elevate ed equilibrate, mentre i ritmi che il gruppo è capace di creare sanno trascinare in un mondo tutto loro, dirompente, intenso. Ad ora hanno pubblicato due album, il primo eponimo e il neonato Broken Machine, e giungono al Cinzella Festival dopo aver registrato esclusivamente sold out in tutta Europa.

Claudio Simonetti’s Goblin

Psichedelica espressione del prog anni ’70, i Claudio Simonetti’s Goblin vantano al loro attivo la creazione di alcune delle più celebri colonne sonore cinematografiche della storia, tra cui quella del film Suspiria, che sarà riprodotta in via eccezionale per il Cinzella Festival.

Tra i registi con cui hanno avuto modo di collaborare è impossibile non citare Dario Argento e George Romero, mentre le loro musiche si ispirano alle sognanti melodie degli Yes e dei King Crimson. I membri del gruppo si sono sciolti riformandosi diversamente un gran numero di volte e ogni loro concerto è un’esperienza che potrebbe essere unica, oltre che estremamente preziosa.

Il Cinzella Festival, nella sua seconda edizione, realizzata con il supporto di Puglia.com come media partner, porta una line up emozionante e capace di richiamare l’attenzione di tutti gli appassionati di musica vecchi e nuovi.