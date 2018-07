Cinzella Festival, tra le Cave di Fantiano a Grottaglie la musica è di casa

Il Cinzella Festival si prepara a dare spettacolo a Grottaglie, in provincia di Taranto, nella bellissima cornice delle Cave di Fantiano e sotto la direzione artistica di Michele Riondino. Dal 16 al 19 agosto grandi nomi nazionali e internazionali si alterneranno sul palco della seconda edizione della festa della musica dell’entroterra tarantino, a cui si aggiungeranno proiezioni, concerti, incontri, dj set e premiazioni, con una conclusione dedicata al cinema in data 20 agosto, il tutto con Puglia.com, media partner per l’occasione.

Frah Quintale

L’ospite clou della giornata del 16 agosto sarà Frah Quintale, con la sua sola data in Puglia, che porterà con sé il suo mondo dove indie e rap si uniscono delineando un’atmosfera inedita. Tra il pop e il cantautorato, con uno stile originale e dei testi diretti e profondi, questa seconda edizione del Cinzella Festival punta a partire con il botto.

Peter Murphy

Unica data in Italia per Peter Murphy, il 17 agosto, che celebrerà per l’occasione i 40 anni dei Bauhaus accompagnato dal bassista David J. Haskins. Le Cave di Fantiano si preparano pertanto ad accogliere, tra i vari ospiti della giornata, la storia del goth rock mondiale, promettendo una serata da non perdere per gli appassionati del genere.

Nothing But Thieves

Capitanati da Conor Mason, dopo aver inanellato una serie di concerti sold out in tutta Europa, giungono al Cinzella Festival i Nothing But Thieves, band britannica già protagonista di diversi eventi internazionali come il FiB di Benicassim e il Lollapalooza di Parigi, attesi nella serata del 18 agosto per presentare i brani del loro nuovo album Broken Machine.

Claudio Simonetti’s Goblin

I Claudio Simonetti’s Goblin celebreranno il 19 agosto il quarantesimo anniversario dal capolavoro della filmografia mondiale Suspiria, con l’esecuzione live della colonna sonora composta proprio da loro con la collaborazione del regista Dario Argento.

Vicoli Corti Festival

Il 20 agosto, presso il comune di Massafra (provincia di Taranto), ingresso gratuito, avrà luogo il Vicoli Corti Festival, con proiezione del film Ammore e Malavita e incontro con gli autori della relativa colonna sonora.

Cos’è il Cinzella Festival

Il Cinzella Festival è diventato in pochissimo tempo un punto di riferimento per gli amanti della cultura e della musica, spiccando non solo per la grande qualità della sua offerta artistica ma anche per la bellezza della cornice che lo caratterizza, tra i colli della Murgia e le coste limpide dello Ionio.

I grandi risultati sono giunti grandi alle eccellenze nostrane che hanno avuto modo di partecipare all’evento, come Levante, Frankie Hi-Nrg, i Sick Tamburo, gli Zen Circus, Diodato e molti altri, a cui si sono aggiunte rassegne cinematografiche di alto livello. Il Cinzella Festival prevede l’ingresso non solo tramite normale ticket d’ingresso ma anche con la formula di abbonamento, a cui è possibile aggiungere free drink, e diverse agevolazioni.

I biglietti

Il Cinzella Festival presenta diverse soluzioni d’ingresso. Acquista su Do It Yourself il ticket giornaliero per tutte le aree e tutti gli eventi in programma in una giornata. Sarà inoltre sempre possibile richiederli in serata sul posto.

Per avere accesso alla festa con Ticket Ridotto e poter ottenere per l’Area Immagini, visitare l’area espositiva, partecipare ai dj set a fine serata, puoi richiedere il tuo biglietto direttamente al botteghino.

Per chi vuole godersi al massimo il Cinzella Festival è sempre attiva la modalità di abbonamento pass4days, che garantirà l’accesso per tutte le giornate e tutti gli eventi, con 1 pass personalizzato, 4 free drink saltafila/birra, 4 freedrink saltafila/acqua e il posto riservato per le proiezioni.

Dal 16 al 19 agosto la città di Grottaglie, con il supporto di Puglia.com come media partner, diventerà la massima espressione della musica e dell’arte del sud Italia, grazie alle celebrazioni del Cinzella Festival, capace di unire concerti, immagini, sensazioni.