“CiboPerBacco” stasera a Melissano: Andy Luotto chef d’eccezione

È “CiboPerBacco” il percorso enogastronomico che questa sera, 7 agosto, si svolgerà nel centro storico di Melissano. Il comune in provincia di Lecce, con il patrocinio di Slow Food – Condotta Sud Salento, ospiterà alcune delle realtà più interessanti tra i produttori agroalimentari del Salento. Non basta. Melissano, infatti, si rende così promotore di una battaglia estremamente attuale e spalleggiata dalla stessa Regione Puglia, quella contro lo spreco alimentare. Tra gli ospiti attesi, l’attore Andy Luotto, da sempre incline anche alla passione per i fornelli e alla filosofia del recupero alimentare, scoperto, neanche a dirlo, proprio in un mercato rionale dal maestro Renzo Arbore.

CiboPerBacco

Il percorso enogastronomico che si districherà lungo i viottoli del centro storico, offrendo uno spettacolo estremamente goloso ai visitatori, è accomunato da un minimo comune denominatore: la qualità. Una caratteristica che non sarà di certo sminuita dalla cucina “alternativa” di Luotto. L’attore-chef italo-statunitense, infatti, solo qualche ora prima dell’inizio dell’evento percorrerà le vie di Melissano, bussando alle porte dei cittadini per raccogliere avanzi di cibo che saranno la preziosissima materia prima per la realizzazione delle sue pietanze.

La preparazione avverrà dal vivo, sotto gli occhi di partecipanti e curiosi che si avvicineranno all’arte della cucina di recupero. Per l’occasione, inoltre, lo chef utilizzerà le tipiche ceramiche del comune salentino di Cutrofiano. Sarà la musica live di “Megaron“, “Voce in Capitolo” e “Guitar Club“, poi, a sublimare l’esperienza culinaria di questa sera.

Il recupero alimentare

Quello del recupero alimentare è un modello recentemente sposato anche dalla Regione Puglia, che con la Legge promossa dall’Assessore regionale Ruggiero Mennea, ha voluto allinearsi alle altre esperienze europee. L’obiettivo sarebbe quello di creare una vera e propria food policy regionale che possa garantire il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.

Si perseguirebbe, in questo modo, un’ambizione virtuosa di cui Melissano, dopo l’appuntamento di questa sera, potrebbe essere megafono.