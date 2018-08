Carpino Folk Festival 2018, al via questa sera: il Gargano in musica

Al via oggi, 6 agosto, il Carpino Folk Festival 2018, l’ormai tradizionale appuntamento con la musica, dedicato alla valorizzazione del patrimonio musicale immateriale del territorio del Gargano. Nato nel 1996, da un’idea di Rocco Draicchio, il Carpino Folk Festival, anche quest’anno, trascinerà il pubblico in una settimana di eventi musicali che si concluderanno il prossimo 11 agosto nella città Foggiana.

Carpino Folk Festival 2018

Ospitato tradizionalmente in Piazza del Popolo, il festival garganico è uno degli eventi pugliesi di punta, dall’eco internazionale, che viene ospitato per il 22esimo anno dalla Regione Puglia. La cittadina di Carpino, in provincia di Foggia, gode di una visuale ampia su tutto il promontorio del Gargano. Dalle alture di Carpino, infatti, è possibile ammirare le colline del Parco nazionale del Gargano, passando per la distesa verde della Foresta Umbra, sino ad arrivare a parte della costa adriatica che lambisce la zona.

Uno spettacolo paesaggistico unico, che si rende cornice di un evento dedicato alla musica popolare e a tutte le sue contaminazioni. Il Folk Festival di Carpino, ormai habitat naturale di musicologi, critici e appassionati, è occasione per far rivivere la tradizione musicale del Gargano. Arie e tarantelle vengono esaltate da stili e approcci variegati che recuperano la tradizione di una scuola musicale che non può sopperire al passare del tempo.

Il Programma

Musica, cultura, lettura e paesaggio si fondono restituendo un’esperienza unica agli spettatori che diventano parte attiva del festival. In calendario per oggi “Cantar Viaggiando”, il viaggio slow in treno da San Severo a San Menaio (l’escursione in treno sarà riproposta anche per gli altri giorni con tappe diverse). Seguirà, alle ore 19:00, la presentazione del libro “La femmina è meravigliosa. Vita impaziente di Andrea Pazienza” di Tony Di Corcia. L’autore sarà accompagnato dalle note di Valentina Latiano. La serata proseguirà con “Paesaggi sonori”, presso la stazione di San Menaio, per poi concludersi con l’Alfabeto Runico (ore 22:00) e alle 23:30 con la proiezione del documentario “Fuori Binario”.

La giornata di domani, invece, ospiterà Beppe Lopez, autore del libro “Matteo Salvatore, l’ultimo cantastorie”. Il dialogo (ore 19:00) con lo scrittore sarà intervallato dalla band “Pasta nera jazz trio”. Alle 21:00 sarà la volta del teatro in musica con “Kore Ensamble”. Peppe Leone sarà il protagonista di un dialogo con il pubblico, l’8 agosto (ore 19:00). La giornata si chiuderà con il teatro in musica di Lina Sastri (ore 21:00).

Il 9 agosto verrà presentata la raccolta fotografica “Carpino Folk Festival, un viaggio emozionale” con Tony Rizzo, Barbara De Finis e Emilia Sfilio. Molti gli ospiti, infine per gli ultimi giorni del festival che dalle 22:00 dell’8 agosto vedrà in scena i Cantori di Monte Sant’Angelo e di San Giovanni Rotondo. Un tour di appuntamenti, previsti, ogni ora, per il 10 e 11 agosto, a partire dalle 21:00: Peppa Marriti Band, Flo, Slivovitz, Triky, Mop Mop (a bastard performance of modern jazz), i cantori di Carpino e Capleton tra gli eventi attesi.