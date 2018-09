Caparezza alias Michele Salvemini, paroliere, rapper e rocker di Molfetta

La regione Puglia, nonostante sembri lontana dalla vita mondana dei grandi palchi, ha sfornato nel tempo geni artistici sempre innovativi, fucina di creatività e stili di pensiero sempre nuovi. Tra questi, dopo gli immortali Domenico Modugno, Al Bano e molti altri, è impossibile non citare il maestro paroliere Caparezza, riccioluto rapper e rocker di Molfetta che ha saputo col tempo trovare spazio nel cuore di ogni pugliese e nel mondo della musica nazionale.

Michele Salvemini alias Caparezza

Caparezza, nome d’arte di Michele Salvemini, nasce lo stesso giorno di John Lennon, il 9 ottobre, dell’anno 1973. Figlio di una maestra e di un operaio, cresce con la passione per la musica iscrivendosi subito a una scuola di piano e mollandola subito dopo, nella convinzione che l’abilità strumentale non fosse presente in lui. Dà sfogo alla sua creatività iniziando subito con lo scrivere testi, sebbene col tempo la convinzione che la sua carriera artistica dovesse essere differente diventa sempre più forte. La sua mano non sembrava portata per la musica ma era perfetta per il disegno, così Michele va a Milano desideroso di intraprendere una carriera da fumettista che abbandona subito.

Essere Mikimix

Michele Salvemini diventa Mikimix, iniziando nel 1995 a comporre brani che faticano a trovare riscontro in pubblico e critica e conducendo su Videomusic il programma Segnali di Fumo. Dopo diversi tentativi riesce ad accedere al Festival di Sanremo Giovani, dove ancora fatica a lasciare il segno. Dopo aver pubblicato il suo singolo Vorrei che questo fosse il paradiso lascia il mondo della musica, con solo il desiderio di lavorare come suo padre. Certe passioni sono tuttavia dure a morire, pertanto dopo poco è già nel garage di casa, pronto a scrivere nuovi brani.

Ricomincio da Capa

È il 1998 quando, stanco di ogni compromesso, pronto a portare in scena il vero sé stesso, da Mikimix nasce Caparezza, capellone dal taglio afro con un forte desiderio di Ricominciare da Capa. Arrabbiato, pronto a tutto, ricco di idee e con un’abilità poetica fuori dall’ordinario, da vita alle prime jam session per la città, che lo conducono nel 2000 a un nuovo album.

Fuori dal Tunnel

Il successo è raggiunto quando Zelig sceglie Fuori dal Tunnel come sigla del programma, lanciando il brano e Caparezza in tutta Italia. Il pezzo è ovunque, tv e discoteche, con un risultato che l’artista stesso giudica ridicolo, visto che il singolo parla proprio del paradosso nel divertirsi tutti ascoltando sempre le stesse canzoni e facendo sempre le stesse cose. Showman per natura, i suoi live diventano sempre qualcosa più di un normale concerto, con costumi, scenografie, recite, attirando un pubblico sempre maggiore e sempre più fedele.

Più di semplice musica

Quella di Caparezza è una carriera dove il successo diventa inevitabile, pronto a scontrarsi con la vita di un uomo fuori da ogni logica di mercato, che desidera solo plasmare con la musica, far divertire, far pensare. Anche i suoi album sono assolutamente originali nella loro realizzazione, narrativi, concettuali, capaci di ruotare intorno argomenti fissi offrendo sempre ottiche nuove e inedite.

Il successo

Al suo attivo ci sono più di un centinaio di concerti, decine di collaborazioni con altri artisti, un gran numero di dischi d’oro e di platino, e una continua evoluzione che continua ininterrottamente a portarlo a creare capolavori sempre nuovi e brani capaci di offrire livelli di lettura sempre più profondi. Parlare di Caparezza è parlare di una delle certezze musicali della Puglia, già di diritto tra i geni musicali italiani di questo Ventunesimo secolo.