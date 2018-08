La cantante italoamericana LP gira il suo videoclip a Nociglia in Puglia

Colpita dalle splendide cittadine pugliesi, la cantante italoamericana LP ha deciso di girare in regione alcune scene del suo nuovo videoclip musicale per il brano Day by day che la vedrà in collaborazione artistica con il trio russo “Swanky Tunes”. La cantautrice è presente in questi giorni in regione per l’evento che prenderà vita domani sera a Melpignano, l’attesissimo Concertone conclusivo del festival di musica popolare pugliese, La Notte della Taranta.

LP ha deciso così di girare qualche scena del suo videoclip nelle stradine di Nociglia, un piccolo comune italiano in provincia di Lecce. Ha sottolineato sui social il suo entusiasmo per la location che sta ospitando le riprese in questi giorni scrivendo “Is such a beautiful little town”, “È un così bel paese!”.

Non sono mancati inoltre, nelle ultime ore, sulla pagina Facebook della celebre cantautrice di Lost on you, foto di panzerotti di patate mangiati a Soleto. Nella serata di domani LP salirà sul palco de La Notte della Taranta, proponendo una versione “pizzicata” del suo grande successo Lost on you. Le sonorità della musica salentina pare abbiano contagiato a tal punto la cantante che ha deciso di inserirle nel suo prossimo album.

Ha sostenuto che la pizzica, con il suo sapore ancestrale riesce a riportare indietro alle origini, essendo qualcosa che si tramanda da secoli di padre in figlio. “Mi sento molto legata a questa musica –ha dichiarato, proseguendo- molto probabilmente ci sarà un richiamo a questa tradizione nel mio prossimo album, perché nella pizzica c’è qualcosa che sento vicino a me, alle mie origini. Oltre alla natura celebrativa della musica sento e percepisco tanta energia”.

Domani sera la star della musica internazionale canterà “Pizzicarella”, uno dei brani simbolici della tradizione musicale salentina, dove sarà accompagnata dal coro e dalla coreografia ideata da alcune ballerine del corpo di ballo de La Notte della Taranta. Eseguirà dal vivo anche il brano d’amore “Vorrei volare”: tre performances impegnative per le quali LP ha provato per quasi una settimana intera con l’Orchestra popolare con la direzione del maestro concertatore Andrea Mirò.