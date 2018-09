Bari, presentata oggi la squadra con lo staff, domenica parte il campionato

Oggi sarà presentata ufficialmente la squadra della Bari, con tutto lo staff. Finalmente da questo pomeriggio si apriranno nuovamente le danze per la creatura della famiglia De Laurentiis, iscritta al prossimo campionato di serie D. Nel corso di questo pomeriggio si sta svolgendo infatti la presentazione nella suggestiva location di Villa De Grecis, con dirigenti, staff di tecnici e squadra di calciatori. Un preludio prima del campionato che partirà la prossima domenica con la prima trasferta nella città di Messina.

La famiglia De Laurentiis

La famiglia De Laurentiis ha da tempo avviato una trattativa con la Dazn, una piattaforma del gruppo Perform che ha acquistato tre match a giornata del campionato di serie A e l’intera serie B su una sponsorizzazione di maglia. Al momento la trattativa sembra essere sospesa e attendendo la chiusura di tutti gli accordi riguardanti la sponsorizzazione la Bari giocherà in quel di Messina con una divisa provvisoria, mentre la maglietta ufficiale verrà elaborata nel corso delle prossime settimane.

Lega Nazionale Dilettanti

La vendita centralizzata del pacchetto è a cura della Lega Nazionale Dilettanti per un totale di 200mila euro, con la trasmissione delle 36 gare di regular season. Nel frattempo la squadra sta procedendo con la preparazione atletica, oggi è infatti in programma per la società sportiva dilettantistica una partita amichevole a porte chiuse, nel corso della quale si sfiderà con il Picerno, di pari grado con la Bari perché militante in serie D ma all’interno del girone H. Al momento il mercato risulta aperto e sta interessando Nicola Turi, terzino destro del ’98 cresciuto proprio nel settore giovanile della squadra biancorossa e reduce da una parentesi al Vicenza. Nel corso della mattinata il presidente della squadra Luigi De Laurentiis ha pubblicato su Instagram la locandina con l’annuncio della presentazione ufficiale che si terrà oggi pomeriggio. Il messaggio per i tifosi è stato “Stiamo arrivando…”.