Bari, il club sportivo si rinnova: in regalo (quasi) gli abbonamenti

Una Bari rinnovata è stata presentata da Aurelio De Laurentiis presso lo Stadio San Nicola, simbolo della squadra che sarà la nuova sede del club. Si parte da una nuova dirigenza, per arrivare sino ai prezzi dei biglietti, scontati: quasi un omaggio agli appassionati da parte della società. L’obiettivo è intraprendere una corsa per traghettare la Bari al livello delle eccellenze italiane.

È quanto si desume dalle parole di Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio e nuovo presidente della squadra. La sfida è raggiungere la serie A con impegno e costanza che passino, soprattutto, attraverso, una risistemazione degli organigrammi dirigenziali.

La nuova Bari

Molte le novità in vista della stagione che, con ogni probabilità si aprirà il prossimo 15 settembre. Si parte dalle posizioni apicali della squadra pugliese che, è risaputo, non sta di certo vivendo uno dei suoi periodi più floridi. Matteo Scala sarà il nuovo club manager, mentre Giovanni Cornacchini rivestirà il ruolo di allenatore.

Sarà la società TicketOne, inoltre, ad occuparsi degli abbonamenti, per i quali il neo presidente Luigi Laurentiis anticipa che i prezzi saranno scontati, quasi un regalo. Le curve, infatti, ammonteranno ad un costo di 90 euro, salendo a 120 euro per la curva est, 150 euro per la ovest e a 250 per la tribuna d’onore. Rivelato, poi, anche il costo del parcheggio che sarà pari a 3 euro.

Una scontistica con cui si vuole inaugurare, insieme ai tifosi, una nuova era per la squadra. Attualmente in serie D, la nuova composizione dirigenziale, infatti, lavorerà duramente per ottenere un posto nella serie A, fiduciosa delle potenzialità dei suoi membri. Per ora, sulla nuova stagione si sa ben poco. Le informazioni trapelate da De Laurentiis lasciano intendere che in porta ci sarà un under e che si sta lavorando per raggiungere un accordo sul tesseramento di Ciccio Brienza.