Bari: Albano e Romina, Salvini e Di Maio, Lino Banfi nelle opere di TvBoy

Saranno esposte in mostra per la prima volta nella galleria d’arte Formaquattro, in via Argiro 73, le opere dello street artist siciliano TvBoy, definito dalla stampa nazionale il Bansky italiano. La sua opera ha sconvolto letteralmente l’opinione pubblica: Amor Populi ritrae infatti il bacio tra il leader del movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio e il leader della Lega Matteo Salvini, subito dopo l’insediamento delle nuove Camere.

L’esposizione a Bari

L’esposizione nella città metropolitana di Bari sarà curata dal gallerista Vito Caldaro e verrà inaugurata sabato 13 ottobre alle 18:00, restando visitabile per un mese intero. Un evento speciale che si colloca nella Giornata del Contemporaneo, istituita dal 2005 dall’AMACI, Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, per dedicare un momento all’arte contemporanea con l’apertura gratuita di musei aderenti all’iniziativa.

Le opere

In galleria saranno visitabili oltre venti opere dell’artista che andrà a presentare per l’occasione stessa alcuni inediti dedicati ai più amati personaggi ed artisti pugliesi tra cui Lino Banfi, Albano e Romina. Lo street artist si presenta sempre con il volto celato da una mascherina e presenzierà l’apertura della mostra. Le sue opere riescono sempre a smuovere l’opinione pubblica, con una critica di sottofondo ed una velata denuncia sociale che vede come protagonisti spesso e volentieri alcuni politici italiani. L’ultima provocazione ritrae infatti Salvini in versione “Vu cumprà” sui muri dei Giardini Naxos in Sicilia, dove al contempo si trova la Madonna dei rifugiati che porta in braccio un bambino di colore.

L’artista

L’artista nato a Palermo negli anni Ottanta, da bambino si trasferisce nel milanese dove vive iniziando sin dai 16 anni ad operare nel settore street art con lo pseudonimo di Crasto. Laureato in Design Industriale frequenta la facoltà di Belle Arti di Bilbao folgorato dall’arte catalana decide di trasferirsi a Barcellona dove risiede ancora oggi. Importanti collaborazioni pubblicitarie con marchi come Seat, Nike, Nescafè e Fiat, esposizioni nei migliori musei di Barcellona, Copenaghen, Miami, Berlino e molte altre città fa di questo uno degli street artist più importanti del panorama nazionale.