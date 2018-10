Bacco per Bacco, la sagra ed il concorso fotografico 2018 sul benessere

Torna anche quest’anno l’attesissima sagra Bacco per Bacco, che celebra il vino Primitivo ed il melograno in Puglia, attirando ogni anno migliaia di visitatori e turisti. Alla sesta edizione della manifestazione arriva anche il 3° concorso fotografico con il tema “Vino Primitivo DOP e Melagrana: il benessere abita in Puglia”. Considerata l’importanza del vino e della melagrana in Puglia, della loro capacità di favorire salute e benessere, come dimostrato da alcune ricerche scientifiche, si è scelto di rappresentarli attraverso scatti fotografici significativi.

Il vino

Un bicchiere di vino al giorno favorisce la diminuzione di accumulo di grassi nel fegato e nell’organismo, mantenendo bassi livelli di glicemia nel sangue e aiutando a ridurre il colesterolo. Il resveratrolo è invece un polifenolo del vino che possiede proprietà antiossidanti, antitumorali, antibatteriche e antinfiammatorie oltre che qualità fluidificanti naturali per il sangue. I polifenoli del vino contrastano inoltre i batteri patogeni che causano carie e problemi alle gengive.

Le proprietà

Il vino bevuto moderatamente riduce anche la sensazione di fame nervosa, riduce l’incidenza di malattie mentali e demenze (come l’Alzheimer) oltre che favorire la liberazione delle endorfine dandoci un senso di pacatezza e tranquillità.

La melagrana è al tempo stesso amica del cuore, aiuta a ridurre il colesterolo e a prevenire le malattie cardiovascolari, oltre che un’ottima alleata del sistema immunitario, ricca di vitamine C, ferro e potassio, riesce a riequilibrare il sistema ormonale, limitando i disturbi della menopausa, mantiene le ossa forti, è ricca di antiossidanti e aiuta a prevenire l’Alzheimer, contenendo comunque pochissime calorie.

La melagrana

Così Bacco per Bacco promuove uno stile di vita equilibrato, per la diffusione di una sana cultura del vino e del succo di melagrana. Il concorso fotografico si propone di rappresentare il benessere e la cura per se stessi, la condivisione di uno stile di vita sano. La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i fotografi, professionisti e non, senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare tre fotografie, quelle che non rispettano il tema saranno scartate. Al concorso sono ammesse fotografie in bianco e nero o a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. La risoluzione dev’essere di 300 dpi, di dimensioni 50×40 cm o 40×50 cm e in formato JPEG. Le fotografie dovranno essere inedite, ogni immagine titolata e non sono ammesse opere realizzate interamente al computer.

Le immagini

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. La consegna potrà avvenire online anche tramite wetransfer.com all’indirizzo di posta elettronica: info@baccoperbacco.eu entro le 24:00 del 06/10/2018. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.baccoperbacco.eu